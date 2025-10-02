È morto Bambi, il cervo adottato (contro la legge) da un contadino in Valmalenco

Bambi e il suo amico Giovanni Del Zoppo Facebook

La storia di Bambi, il cervo adottato da Giovanni Del Zoppo, ha portato alla creazione di un'oasi faunistica in Valmalenco, in provincia di Sondrio, diventando un simbolo di amore e dedizione verso la natura.

Hai fretta? blue News riassume per te Bambi è morto nel suo rifugio naturale in Valmalenco, in Provincia di Sondrio.

Il cervo, rimasto orfano, è stato curato e accudito da Giovanni e Barbara Del Zoppo.

Loro e altri dell'associazioni hanno poi creato un'oasi Ecofaunistica, dove l'ungulato poteva vivere libero e sereno.

«Nonostante gli sforzi, la sua salute è peggiorata. Ringraziamo Bambi, perché grazie a lui possiamo godere di questa meravigliosa oasi ecofaunistica», ha scritto l'associazione su Facebook, dando la notizia.

La notizia della scomparsa del cervo Bambi, che ha toccato il cuore di molti in Italia, è stata annunciata dall'Ecofaunistica Valmalenco.

Come riporta il giornale online della Provincia, «Sondrio Today», questo rifugio naturale è stato creato per permettere al cervo di vivere vicino a Giovanni Del Zoppo, che lo considerava come un figlio.

«Con profonda tristezza, oggi abbiamo detto addio al nostro amato Bambi», si legge in un post sui social.

«Nelle ultime settimane, l'associazione, insieme a Giovanni e Barbara Del Zoppo, ha fatto tutto il possibile per fornirgli le cure necessarie, assistendolo con amore fino alla fine. Nonostante gli sforzi, la sua salute è peggiorata. Ringraziamo Bambi, perché grazie a lui possiamo godere di questa meravigliosa oasi ecofaunistica. Il suo spirito permette a bambini e adulti di avvicinarsi alla natura. Il suo ricordo vivrà nell'Oasi Ecofaunistica Valmalenco – Casa di Bambi. Grazie, Bambi, per tutto ciò che ci hai dato. Addio, caro amico».

L'animale, rimasto orfano, fu salvato da Giovanni, che lo accudì nonostante le normative sugli ungulati. A causa di queste, Bambi fu temporaneamente trasferito presso un'azienda agricola su ordine della polizia Provinciale.

L'allontanamento del cervo suscitò indignazione, ma grazie alla mobilitazione popolare, Bambi poté tornare a casa.

Fu allora che è nata l'Oasi Ecofaunistica Valmalenco, un'area di 10 mila metri quadrati dove il cervo ha vissuto fino ai suoi ultimi giorni, circondato dall'affetto della sua famiglia adottiva e dei visitatori dell'oasi.