La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro

Le classiche caramelle Sugus hanno una nuova ricetta: senza glutine e vegetariana. Ma molti clienti sono delusi. I rivenditori in Svizzera segnalano lamentele e un netto calo delle vendite.

Secondo quanto riportato da «20 Minuten», rivenditori come Sweets.ch, Migros e Coop hanno registrato centinaia di reclami e un forte calo della domanda.

Dopo quasi 100 anni, le popolari caramelle Sugus stanno subendo un importante cambiamento. E molti fan sono indignati.

Come riportato da «20 Minuten», la Mars Wrigley Company ha cambiato la ricetta all'inizio del 2025. Da allora, le caramelle sono prive di glutine e vegetariane, non contengono quindi più gelatina e si basano invece su amido modificato.

Quello che ad alcuni sembra un aggiornamento moderno, non piace ai clienti abituali. Il rivenditore online sweets.ch ha dichiarato al portale di aver ricevuto oltre 500 reclami e quasi 200 commenti negativi su Facebook.

«Il feedback è stato critico al 100%», afferma l'amministratore delegato Kurt Schwendener. Le vendite sono scese «praticamente a zero» e i prodotti sono stati rimossi dall'assortimento.

Secondo «20 Minuten», anche Coop e Migros confermano un calo significativo della domanda. Un portavoce di Coop ha spiegato di aver ricevuto «diverse reazioni di delusione», mentre anche Migros ha registrato «feedback negativi da parte dei clienti».

Anche la confezione è cambiata

Mars Wrigley difende la mossa, affermando che sta adattando ricette e confezioni «in linea con i desideri dei consumatori e gli obiettivi di sostenibilità».

L'esperienza di gusto e consistenza «rimarrà ovviamente la stessa». I tempi e le modalità di comunicazione del cambiamento della ricetta, tuttavia, sono rimasti aperti.

Non è cambiato solo il contenuto, ma anche la confezione. Al posto della classica carta attorcigliata, i dolci sono ora forniti con le estremità sovrapposte, il che rappresenta un peggioramento secondo i clienti.

«La carta si attacca molto male», cita «20 Minuten» da una delle tante lettere.

Sugus è ancora oggi considerato un marchio svizzero di culto. Lanciato da Suchard nel 1931, successivamente acquisito da Kraft Foods e dal 2005 parte di Mars Wrigley. Tuttavia, le caramelle non vengono più prodotte in Svizzera da oltre 30 anni.