La «Viking Star» - qui nel porto di Rügen - evita l'isola di Santorini, colpita dal terremoto (foto d'archivio). Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

I continui terremoti sull'isola greca di Santorini costringono una nave da crociera a cambiare la rotta prevista. La «Viking Star» evita l'isola da sogno dagli iconici tetti azzurri e fa scalo in un porto di Creta.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te A causa dell'attività sismica in corso, la nave da crociera «Viking Star» ha cancellato il suo scalo previsto a Santorini e si è diretta invece a Chania, sull'isola di Creta.

Dalla fine di gennaio nella regione sono state registrate migliaia di scosse telluriche che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla fuga di molti residenti.

Se l'attività sismica continua, potrebbe avere un impatto a lungo termine sul turismo. Mostra di più

I terremoti in corso a Santorini stanno avendo un impatto anche sul turismo crocieristico.

Inizialmente la «Viking Star» della compagnia di navigazione di lusso Viking Ocean Cruises avrebbe dovuto aprire la stagione crocieristica di quest'anno sull'isola di Santorini. A causa dell'attività sismica, la rotta è stata cambiata e la nave ha attraccato nel porto di Chania a Creta, come scrive «t-online».

La decisione di evitare la popolare isola greca non è una sorpresa. Dal 26 gennaio, migliaia di scosse di terremoto sono state registrate nella regione intorno a Santorini e nelle vicine isole di Amorgos, Anafi e Ios. Gli esperti parlano della più alta attività sismica dal 1964 e molti residenti hanno lasciato l'isola per paura di una scossa importante.

Sull'isola delle Cicladi è in vigore lo stato di emergenza da giovedì scorso. Le scuole rimangono chiuse e il governo sta cercando di rassicurare la popolazione. Il capo del governo greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato durante una visita all'isola che non c'è da aspettarsi alcuna catastrofe.

Nonostante ciò i sismologi avvertono che una forte scossa potrebbe verificarsi in qualsiasi momento.

Conseguenze economiche per la popolazione locale

I terremoti non hanno solo ostacolato i piani della «Viking Star», ma potrebbero anche influire sul turismo crocieristico dell'isola nel suo complesso.

Destinazione popolare per gli amanti delle vacanze in crociera durante i mesi estivi, nel solo mese di agosto dello scorso anno sono arrivati oltre 15'500 visitatori in un solo giorno. L'amministrazione dell'isola aveva già annunciato l'intenzione di limitare a 8'000 il numero di visitatori giornalieri.

Se l'attività sismica dovesse continuare, potrebbe avere un impatto a lungo termine sul turismo. Le strade dell'isola, normalmente affollate dai passeggeri delle navi da crociera, potrebbero svuotarsi notevolmente. Questo avrebbe anche conseguenze economiche per la popolazione locale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.