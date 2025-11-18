La vita movimentata delle favolose gemelle Kessler, nate e morte nello stesso giorno

Lutto nello spettacolo: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte Le gemelle Kessler Alice ed Ellen alla prima teatrale di «Die Liebe Geld» a Monaco nel marzo 2022. Le leggende dello spettacolo avevano 89 anni. Immagine: IMAGO/APress Alice ed Ellen erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. Immagine: imago stock&people Le due donne di spettacolo erano note per aver cantato, ballato e recitato in Germania e in Italia negli anni '50 e '60. Qui il 2 agosto 1965 a Londra. Immagine: IMAGO/United Archives Keystone In foto «Il conte di Lussemburgo» (1957) con Gerhard Riedmann nel ruolo del conte di Lussemburgo. Le gemelle interpretano le ballerine Fritzi e Franzi. Immagine: imago images / United Archives Alice ed Ellen Kessler in costume da spettacolo. La foto è stata scattata nel 1959. Immagine: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» era un programma televisivo della ARD del 1962. Immagine: IMAGO/United Archives Con la leggenda della TV Rudi Carrell nel format «Die verflixte 7». Il programma con è andato in onda dal 1965 al 1973. Immagine: imago images/United Archives Alice (a sinistra) ed Ellen con il presentatore Frank Elstner all'evento stampa per il programma televisivo «Deutschland spielt auf - zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» nel 2006. Lutto nello spettacolo: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte Le gemelle Kessler Alice ed Ellen alla prima teatrale di «Die Liebe Geld» a Monaco nel marzo 2022. Le leggende dello spettacolo avevano 89 anni. Immagine: IMAGO/APress Alice ed Ellen erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. Immagine: imago stock&people Le due donne di spettacolo erano note per aver cantato, ballato e recitato in Germania e in Italia negli anni '50 e '60. Qui il 2 agosto 1965 a Londra. Immagine: IMAGO/United Archives Keystone In foto «Il conte di Lussemburgo» (1957) con Gerhard Riedmann nel ruolo del conte di Lussemburgo. Le gemelle interpretano le ballerine Fritzi e Franzi. Immagine: imago images / United Archives Alice ed Ellen Kessler in costume da spettacolo. La foto è stata scattata nel 1959. Immagine: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» era un programma televisivo della ARD del 1962. Immagine: IMAGO/United Archives Con la leggenda della TV Rudi Carrell nel format «Die verflixte 7». Il programma con è andato in onda dal 1965 al 1973. Immagine: imago images/United Archives Alice (a sinistra) ed Ellen con il presentatore Frank Elstner all'evento stampa per il programma televisivo «Deutschland spielt auf - zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» nel 2006.

Alice ed Ellen Kessler, famose in tutto il mondo come le gemelle Kessler, hanno lasciato un segno nell'intrattenimento del dopoguerra come pochi altri. Sono morte ieri, nello stesso giorno, all'età di 89 anni.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Alice ed Ellen Kessler sono nate in Sassonia nel 1936 e sono cresciute in una casa violenta. Un'esperienza che le ha avvicinate.

Il loro percorso professionale le portò dal balletto per bambini dell'Opera di Lipsia, passando per Düsseldorf, fino al Lido di Parigi, dove nel 1955 avvenne la loro svolta internazionale.

Le gemelle divennero star dello spettacolo a livello europeo, si esibirono con Frank Sinatra, Harry Belafonte e Fred Astaire e rappresentarono la Germania all'Eurovision Song Contest nel 1959.

La loro morte simultanea segna il finale simbolico di una doppia carriera unica. Mostra di più

Alice ed Ellen Kessler nacquero nel 1936 a Nerchau, vicino a Lipsia, in Sassonia, nel bel mezzo di una Germania in subbuglio. In seguito sono diventate famose come attrici, ballerine e intrattenitrici. Il loro percorso è iniziato presto e in condizioni difficili.

Già da bambine, il padre spinse le gemelle alla ribalta. Era un uomo di potere, che ha saputo commercializzare abilmente le sue figlie e le ha mandate a ballare in tenera età.

All'età di sei anni, le bambine entrarono a far parte della compagnia di balletto per bambini dell'Opera di Lipsia.

Una casa dei genitori difficile

Dietro la disciplina del palcoscenico, tuttavia, c'era una vita familiare cupa. Il padre «tornava a casa ubriaco quasi tutte le sere e litigava con nostra madre, diventando anche violento», raccontarono in seguito le sorelle. «La violenza domestica era un argomento quotidiano. Nostro papà era un ubriacone».

Da bambine, cercavano conforto nella madre e fantasticavano di fuggire. «Quando siamo cresciute, avremmo buttato nostro padre giù dalle scale, ti avremmo preso per mano e saremmo scappate».

Le notti passate insieme, quando il padre le svegliava e loro si incoraggiavano a vicenda nel letto, «ci saldavano tra noi sorelle», hanno detto ripensandoci. Dalla sua irascibilità avevano «sviluppato una grande durezza e forza».

Inizio di carriera a Parigi

Dopo i primi impegni nella DDR, la famiglia fuggì in Occidente. A Düsseldorf, le gemelle entrarono rapidamente in contatto con il mondo del teatro e ricevettero il loro primo ingaggio fisso da adolescenti, come ballerine nel teatro di rivista «Palladium».

In quell'occasione è emerso chiaramente che il loro stile sincronizzato era sorprendente, professionale e preciso.

Le sorelle Kessler hanno anche ballato a Parigi - ecco una foto d'archivio non datata di una lezione di danza. INP Halioua/dpa

La cosa non passò inosservata. Il direttore del leggendario Lido di Parigi notò le giovani tedesche e le ingaggiò. Nel 1955, le gemelle Kessler si presentarono sotto i riflettori degli Champs-Élysées.

Carriera mondiale in confezione doppia

Parigi fu la loro svolta. All'epoca, le gemelle bionde, alte, disciplinate ed eleganti si sposavano perfettamente con le fantasie della vita notturna francese.

Si diceva che avessero portato la «diligenza tedesca» nella revue. Allo stesso tempo, venivano viste come il «sogno dell'uomo fatto carne» degli anni '50 e '60.

Grazie a questa miscela, le gemelle divennero le «star dello spettacolo più famose d'Europa». Le emittenti televisive tedesche apprezzarono la coppia, che ben presto fu ospite fissa dei grandi show del sabato sera insieme a Caterina Valente, Peter Alexander e molti altri.

L'esibizione che li ancorò alla memoria collettiva avvenne nel 1959: rappresentarono la Germania all'Eurovision Song Contest con «Heute Abend wollen wir tanzen geh'n». Il pubblico le adorò.

Anche l'Italia scoprì le gemelle. Apparirono in programmi televisivi, girarono film, pubblicarono dischi e vissero per anni al Lido di Venezia.

Negli anni '60 si trasferirono a Roma. Il loro più grande successo fu il musical «Viola violino viola d'amore», raccontava Alice. «Nessuno pensava che potessimo farlo. E poi è diventato un grande successo».

Il mito dei due corpi e la cultura pop moderna

Ciò che caratterizzava le gemelle Kessler era anche la loro doppia natura: due persone che a volte sembravano un unico corpo sul palco. La loro unione divenne il loro marchio di fabbrica.

Le sorelle sono state ospiti a New York, Las Vegas, Sydney, Hong Kong e Monte Carlo. Tra i loro partner sul palco c'erano grandi nomi come Frank Sinatra, Harry Belafonte e Fred Astaire. Sinatra era «molto educato», disse Alice in seguito.

Anche Elvis Presley le volle per …Viva Las Vegas». Le due rifiutarono per paura di essere confinate nei film musicali di Hollywood. Una decisione di cui in seguito hanno sorriso. Incontrarono comunque Presley. «Era molto rigido», hanno ricordato.

Nel 1975, «Playboy» fotografò le gemelle, allora quarantenni. Apparvero in film, si presentarono davanti alla macchina fotografica per le riviste e registrarono una serie di dischi.

L'indipendenza come obiettivo di vita

Una volta Alice Kessler spiegò in un'intervista: «C'era qualcosa che per noi era molto più importante della bellezza: l'indipendenza!». Lei e sua sorella si sono sempre attenute a questo principio. «Non ci siamo mai rese dipendenti dagli uomini».

Le gemelle non si sono sposate, non hanno avuto figli e hanno scelto consapevolmente una vita autodeterminata. Non si sono mai pentite di queste decisioni: «Abbiamo vissuto la nostra vita appieno», ha detto Alice. E nemmeno l'assenza di figli è stata una coincidenza. «Non abbiamo mai voluto essere madri».

Dal 1986 hanno vissuto insieme in una casa nel sobborgo di Monaco di Baviera Grünwald, ognuna con il proprio spazio, separato da una porta scorrevole.

Una doppia morte come punto finale

Alice ed Ellen Kessler sono sopravvissute al mondo dello spettacolo quasi senza scandali. Poco prima del loro 80esimo compleanno, nell'agosto 2016, le sorelle erano di nuovo in «stress da intervista», come hanno riferito.

Sono apparse a Berlino, Monaco e Vienna nel musical «I've Never Been to New York», alternandosi nel ruolo. Il trambusto è stato piacevole, ma estenuante. «Saremo contenti quando le cose si calmeranno di nuovo», avevano detto.

Nelle interviste hanno più volte sottolineato che non hanno mai preso in considerazione l'idea di esibirsi separatamente. Le loro vite funzionavano all'unisono: una completava l'altra, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni.

In un'intervista del 2024, le gemelle hanno rivelato di voler lasciare un giorno la loro fortuna in eredità a varie organizzazioni benefiche. Dopo la loro morte, hanno detto che vorrebbero essere sepolte in un'urna insieme alla madre e al loro barboncino. Alice ed Ellen Kessler sono state insieme sul palco per 70 anni e lo hanno lasciato insieme.