Secondo l'esperta «l'abbigliamento di Melania Trump vale più di mille parole»

La first lady Melania Trump sorride durante l'inaugurazione del martio Donald, quale 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. KEYSTONE

L'abbigliamento di Melania Trump all'inaugurazione del marito ha fatto scalpore. Con il cappello calato sul viso, la first lady ha fatto una chiara dichiarazione, ne sono sicuri in molti. Ma quale?

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te All'inaugurazione del marito, Melania Trump ha indossato un cappotto doppiopetto blu navy e un cappello a tesa dritta. Gli occhi erano appena visibili.

Molti sono convinti che il suo abbigliamento ricordi un funerale.

Un esperto ritiene che Melania sia riuscita così a «nascondere bene l'espressione del viso».

Elogia l'aspetto «sempre molto classico» della nuova first lady. Mostra di più

Melania Trump ha dovuto affrontare un'altra grande sfida: si vociferava in anticipo che alcuni stilisti avessero rifiutato di vestire la nuova first lady per l'inaugurazione del marito, per non essere associati ai Trump.

L'ex modella ha vissuto la stessa esperienza in occasione del primo insediamento di Donald nel 2017, quando aveva incontrato difficoltà a trovare degli stilisti - alla fine ha indossato un fantastico costume blu polvere alla Jackie Kennedy (1929-1994) di Ralph Lauren.

Sono stati infine due stilisti statunitensi ad occuparsi della nuova first lady in occasione del secondo insediamento del marito. L'ensemble, composto da un cappotto doppiopetto blu notte che arrivava fino ai polpacci, una gonna a matita e una camicetta in crepe di seta color avorio, è stato creato dallo stilista newyorkese Adam Lippes.

Lo stilista ha confessato il suo lavoro su Instagram. «Oggi abbiamo avuto l'onore di vestire la nostra first lady, la signora Melania Trump», ha commentato sotto una foto.

L'imperdibile punto di forza del look di Melania non è stato però il vestito, ma un accessorio: la 54enne ha indossato un cappello di Eric Javits con una tesa dritta che le copriva gli occhi, rendendo difficile per i fotografi catturare l'intero volto.

Una chiara dichiarazione che preferirebbe essere altrove? Per Ana Haldimann, personal shopper e styling coach, il messaggio è chiaro: «Mi è venuto da ridere. Ho subito pensato che fosse come se avesse messo il cappello appositamente. Come se avesse detto: "Non sono qui". Il suo look vale più di mille parole».

Nessuno può vedere quello che Melania Trump sta pensando

L'esperta si riferisce ai look precedenti della ex modella in cui indossava un cappello: «Allora non portava mai il cappello dritto, ma inclinato, in modo che si potesse vedere almeno un lato del suo viso».

Il modo in cui ha indossato l'accessorio all'inaugurazione, lunedì, nascondeva tutto ciò che accadeva dentro di lei. «Non si può vedere cosa sta pensando. Può così nascondere meravigliosamente la sua espressione facciale».

Per Haldimann si tratta di una chiara «intenzione» e una chiara dichiarazione, così come il fatto che il marito non sia riuscito a baciarla adeguatamente, a causa del cappello.

«Gli abiti di Melania Trump sono sempre di buon gusto»

Le first lady di solito optano per colori allegri per le occasioni di festa, ma non la signora Trump, che ha indossato un look quasi nero. Alcuni utenti online, hanno scherzato scrivendo che il suo outfit a collo alto e molto scuro sarebbe adatto a un funerale.

Melania looks like she's going to a funeral — Woodythebob 🎮 Eiyuden chronicles (@Woodythebob) January 21, 2025

Oppure la si accusa di volersi nascondere e proteggere. «Quel cappello sembra una pistola in un film di James Bond», scrive un utente su X. E un altro dice: «Da cosa si sta proteggendo?».

Intanto il cappello di Melania è già diventato virale, lasciando spazio a paragoni con altri personaggi. Si è ispirata a Bob Dylan, che ama indossare il copricapo sul palco? Oppure ha voluto assomigliare all'Hamburglar di McDonald's? Altri ritengono che abbia copiato Jim Carrey in «The Mask».

I wonder where Melania Trump got the idea for her inauguration outfit from? pic.twitter.com/3bYpw5UaG9 — james bond (@jamesbo78461913) January 21, 2025

Accanto a tutti coloro che prendono in giro la sua apparizione all'inaugurazione, altri la elogiano come icona della moda e celebrano la sua eleganza senza tempo.

«Melania Trump ha sempre fatto una buona impressione di eleganza», dice ancora l'esperta, la quale loda anche il fatto che «ha sempre vestito in modo molto classico» durante il primo mandato del marito.

All'inizio mostrava ancora la scollatura e osava indossare abiti sexy, ma poi qualcuno le ha probabilmente consigliato di indossare qualcosa a collo alto. «I suoi abiti sono sempre di gran gusto».

La first lady merita attenzione

Il fatto che si presti così poca attenzione all'aspetto dell'effettivo protagonista della storia, con la moglie al centro della scena, è comune in questi eventi.

«Nessuno vuole parlare della cravatta troppo lunga di Donald Trump. Fa sempre una pessima figura. Probabilmente si è vestita in modo così vistoso per distrarre un po' l'attenzione da lui», afferma ancora la personal shopper.

Il look scuro sembra in un certo senso un errore di moda ed è l'ennesimo promemoria di come lei abbia imparato l'arte della comunicazione tacita.

Ritorna così alla mente il cappotto con la scritta «I don't care» che aveva indossato nel 2018 per recarsi in una casa di accoglienza per bambini rifugiati al confine con il Messico.

Nel 2018, Melania Trump è apparsa indossando una giacca con la scritta: «I really don't care, do u?». KEYSTONE/AP Photo/Andrew Harnik

Cosa stia cercando di dire esattamente con il cappello basso sul viso rimane un mistero. Mentre alcuni lo interpretano come una richiesta di aiuto in tessuto, per altri è semplicemente un vestito. Un abbigliamento che sarebbe adatto anche a un funerale, forse.