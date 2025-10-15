L'abbonamento metà-prezzo sarà davvero abolito? Ecco la risposta di Alliance Swisspass

L'abbonamento metà-prezzo è attualmente l'abbonamento più diffuso in Svizzera. sda

3,3 milioni di persone perderanno il loro abbonamento metà-prezzo? Secondo i media, l'associazione di settore Alliance Swisspass starebbe pensando di abolirlo, ma ora smentisce.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un articolo di «K-Tipp», l'associazione di categoria Alliance Swisspass intende abolire l'abbonamento metà prezzo a partire dal 2027 nell'ambito del nuovo sistema tariffario «My Ride».

Alliance Swisspass smentisce la notizia. «L'abbonamento metà-prezzo rimarrà», ha dichiarato a blue News.

Organizzazioni sociali come la Caritas criticano i possibili svantaggi per le persone a basso reddito in caso di abolizione, mentre Mister Prezzi, Stefan Meierhans, la ritiene giustificabile se i prezzi rimangono stabili. Mostra di più

Mercoledì scorso diversi media hanno riportato, citando un articolo di «K-Tipp», che il popolare abbonamento Metà prezzo verrà abolito. Il motivo è il nuovo sistema tariffario «My Ride», che sarà introdotto a partire dal 2027.

Alliance Swisspass smentisce queste notizie. «L'abbonamento metà-prezzo rimarrà», ha dichiarato l'associazione di categoria interpellata da blue News.

«Anche dopo l'eventuale introduzione di un nuovo sistema tariffario, ci sarà ancora l'abbonamento».

L'abolizione avrebbe un impatto su circa 3,3 milioni di persone che attualmente ne possiedono uno. L'abbonamento, giova ricordarlo, consente di acquistare biglietti per i trasporti pubblici a metà prezzo e costa 190 franchi per il primo anno e 170 franchi per l'estensione.

Secondo quanto riportato da «K-Tipp», in futuro i prezzi dei biglietti con «My Ride» saranno compresi tra l'attuale tariffa dell'abbonamento metà prezzo e la tariffa piena. Coloro che pagano una tariffa base mensile riceveranno sconti maggiori a seconda della frequenza dei viaggi.

«Il progetto concreto di un nuovo sistema tariffario è attualmente in fase di definizione. La decisione di introdurlo non è ancora stata presa», afferma Alliance Swisspass.

Non è necessaria l'approvazione del Parlamento

Solo il mercato, rappresentata da FFS, AutoPostale e dalle varie reti tariffarie, può decidere la fine dell'abbonamento metà prezzo. Non è necessaria l'approvazione del Parlamento.

Nel rapporto «K-Tipp», la Caritas avverte degli svantaggi per le persone a basso reddito in caso di abolizione dell'abbonamento metà-prezzo. Mister Prezzi Stefan Meierhans ritiene che l'abolizione sia giustificabile finché i costi medi dei biglietti rimarranno stabili.

Secondo il rapporto di «K-Tipp», scomparirebbero anche altre offerte come i biglietti supersaver, i biglietti per più viaggi, ecc. Rimarrebbero solo le giornaliere e i biglietti regionali.