Virginia Giuffre ha avuto un incidente stradale ed è ricoverata in ospedale. IMAGO/ZUMA Wire

Dopo un grave incidente stradale con uno scuolabus, Virginia Giuffre, diventata nota per il caso del principe Andrea, sta lottando per la vita. I medici sono pessimisti in merito a una sua ripresa.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Virginia Giuffre, ex querelante contro il principe Andrea nel caso Epstein, è in condizioni critiche dopo un grave incidente stradale che ha coinvolto anche uno scuolabus.

L'incidente le ha provocato un'insufficienza renale. I medici danno alla 41enne solo pochi giorni di vita.

È stata trasferita in un ospedale specializzato e ha espresso su Instagram il desiderio di vedere i suoi tre figli un'ultima volta prima della sua possibile morte. Mostra di più

Virginia Giuffre, divenuta famosa per le accuse al principe Andrea, versa in condizioni critiche a seguito di un grave incidente.

La 41enne è stata c'entrata da uno scuolabus mentre guidava la sua auto, incidente che le ha provocato un'insufficienza renale. I medici le danno solo pochi giorni di vita.

Sul suo profilo Instagram, la donna ha condiviso una foto dall'ospedale che la ritrae con numerosi lividi sul viso.

Ha descritto l'urto come così violento che non importava di cosa fosse fatta l'auto. «Poteva anche essere una lattina», ha commentato. Dopo l'incidente è stata trasferita in un ospedale specializzato in urologia.

Il luogo e l'ora esatta dell'incidente non sono noti. La sua portavoce, Dini von Mueffling, ha spiegato che Giuffre sta ricevendo cure mediche d'emergenza ed è grata per il sostegno e gli auguri che sta ricevendo.

Famiglia e sostegno

Anche il padre di Giuffre, Sky Roberts, ha commentato il suo post. Ha espresso il suo affetto e la speranza che sua figlia riceva le cure giuste per vivere una vita lunga e sana.

Virginia Giuffre viveva in Australia e si è separata dal marito. In un'emozionante dichiarazione, ha detto: «Sono pronta ad andarmene, ma non prima di aver visto i miei bambini un'ultima volta».

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI*.