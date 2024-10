Quando le vacanze diventano un incubo, non si vede l'ora di tornare a casa. Imago

Le vacanze non sono sempre e solo piacevoli e rilassanti, a volte possono diventare molto frustranti. Sei collaboratori di blue News raccontano le loro spiacevoli esperienze di viaggio.

Lea Oetiker

Ma ci sono delle eccezioni.

Sei collaboratori di blue News raccontano le loro esperienze di vacanza frustranti. Mostra di più

Le vacanze dei Morti sono iniziate. Con le valigie pronte e i passaporti in mano, i vacanzieri partono per una pausa rilassante lontano dallo stress della vita quotidiana.

Una partenza sbagliata

Una settimana prima della nostra vacanza in Vietnam, abbiamo incontrato degli amici per una fondue. Avevano prenotato le vacanze nel paese asiatico nello stesso periodo. Durante la cena abbiamo parlato del visto d'entrata.

Loro avevano appena ricevuto il passaporto con il visto dall'ambasciata. Noi abbiamo deciso di farlo direttamente all'aeroporto una volta giunti in Vietnam. Un'amica ci disse che all'epoca aveva fatto la stessa cosa e che aveva funzionato molto bene.

Una settimana dopo: le valigie sono state consegnate e siamo al check-in. La signora al banco ci dice che deve ancora controllare i nostri visti. Rispondiamo che li faremo sul posto.

La donna ci risponde che non possiamo volare senza il documento in questione. Per riceverlo avremmo dovuto recarci all'ambasciata vietnamita di Berna, e l'impiegata della compagnia aerea avrebbe potuto riprenotare un volo per il giorno successivo.

All'ambasciata ci hanno informati che l'unico appuntamento disponibile era nel tardo pomeriggio del giorno successivo, inoltre avrebbero avuto bisogno di circa altri due giorni per elaborare i visti.

Su Google abbiamo fortunatamente trovato un fornitore in Vietnam che rilascia i visti negli orari di apertura delle autorità locali. Costo: 100 dollari a persona.

Abbiamo telefonato più volte durante la notte perché il pagamento tramite la carta di credito non funzionava. Sembrava un servizio un po' losco. Ma abbiamo corso il rischio.

La mattina dopo, alle 6, abbiamo ricevuto un foglio con diversi nomi copiati in diagonale via e-mail e alle 10 eravamo di nuovo all'aeroporto.

I due visti sono stati accettati e ci è stato permesso andare al gate. Poiché si trattava di un volo Standby, non avevamo alcuna garanzia che saremmo potuti partire.

Abbiamo aspettato fino all'ultimo secondo ma in fine siamo potuti salire a bordo.

La vacanza è andata benissimo, ma da allora abbiamo sempre un po' di panico quando voliamo in una località che richiede un visto.

Jule Aderholz, Product Experience

Il viaggio di ritorno più lungo di sempre

Ero in crociera. A causa della nebbia molto fitta non abbiamo potuto attraccare alla località di destinazione all'orario previsto. Invece di fare il check-out alle 8 del mattino abbiamo dovuto aspettare sulla nave fino al tardo pomeriggio.

Quando finalmente siamo riusciti a rientrare al porto, abbiamo scoperto che le nostre valigie erano andate perse.

La compagnia di autobus non voleva partire senza i nostri bagagli. Diverse ore dopo siamo riusciti a trovare un'intesa e abbiamo potuto iniziare il viaggio di ritorno.

Arrivati a Zurigo nel bel mezzo della notte ci siamo ritrovati con un altro problema: non c'erano più mezzi pubblici fino al mattino seguente. Così abbiamo ordinato un Uber, che si è perso nel tragitto e si è presentato con 40 minuti di ritardo.

Molto stanchi, siamo finalmente arrivati a casa. Dopo due o tre ore di sonno la sveglia è suonata, era tempo di tornare al lavoro.

Yannik Tschan, responsabile dei social media

500 euro per cibo surgelato

Nel 2016 ho prenotato con mia moglie una «serata di gala di Capodanno» per 350 euro al Piaristenkeller di Vienna.

Il menu di 4 portate consisteva in cibi surgelati e prodotti pronti del supermercato, la carne era dura e tutto era disposto come in una mensa militare. Un bicchiere di vino, un bicchiere di spumante e due bottiglie d'acqua costavano altri 90 euro.

La serata è stata «addolcita» da un duo musicale senza talento.

Un'ora prima della mezzanotte, abbiamo deciso di non voler trascorrere il conto alla rovescia di Capodanno in quella bettola. Volevo fare a meno dello spumante, ma non è stato possibile «perché purtroppo la bottiglia era già stata prenotata e non poteva più essere tolta dal conto».

Così mi sono dovuto portare a casa la bottiglia chiusa, che è finita nel cestino. Questo vero e proprio disastro di Capodanno ci è costato, a conti fatti, quasi 500 euro.

Romano Mugnaio, vice responsabile della redazione video

«Non lo auguri nemmeno al tuo peggior nemico»

Nel 2007 sono andato a Cairns, in Australia. Volevo fare snorkeling nella fantastica Barriera Corallina.

Nella seconda notte in ostello mi sono svegliata verso le tre. Avevo prurito in tutto il corpo. La mattina dopo ero esausta. Mi sentivo come uno zombie con un'eruzione cutanea orribile. Riconoscevo a malapena il mio polso.

Nell'ostello giravano già alcune voci e il simpatico farmacista me lo confermò: ero vittima delle cimici dei letti.

Ho dovuto lavare tutti i bagagli e i vestiti con un detergente speciale, per non parlare dei prodotti chimici, col simbolo del veleno sui flaconi, che ho dovuto sparlarmi sul corpo.

Un episodio simile non lo auguri nemmeno al tuo peggior nemico.

Carlotta Henggeler, redattrice Entertainment

«Non avevo più niente...»

Volevamo solo prendere una bottiglia d'acqua in un negozio... ma quando torniamo all'auto a noleggio, le porte sono aperte e i nostri bagagli spariti.

La polizia passa proprio in quel momento, e ci chiede: "¿Qué pasa?". Purtroppo non hanno potuti aiutarci perché erano proprio nel bel mezzo della pausa caffè, ci hanno detto.

La paura mi accompagna per il resto del viaggio. A volte infatti i criminali nascondono dei localizzatori sulle automobili per poter derubare le loro vittime anche in futuro.

Così io ho passato il resto delle vacanze in Messico preoccupandomi di ritrovarmi in un'altra imboscata, anche se non avevo più niente da farmi rubare...

Vanessa Büchel, redattrice News e Entertainment

Ospiti sgraditi

Siamo rimasti entusiasti quando abbiamo visto la posizione idilliaca del nostro rustico in affitto, proprio ai margini della foresta. Ci siamo persino dati il cinque. Tutto è andato benissimo durante la nostra settimana di vacanza autunnale nelle Centovalli.

Solo la penultima mattina abbiamo avvertito un fruscio provenire dalla dispensa. Cosa abbiamo trovato? Ratatouille e la sua ragazza vivevano proprio lì.

Abbiamo preso la brutta sorpresa con buon umore, ma la ricerca del veleno per topi non è stata facile.

Stefan Ryser, caporedattore