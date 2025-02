Alla fine la vincita verrà ritirata? Keystone

Un colpo di fortuna inaspettato per due ladri in Francia: dopo aver usato una carta rubata per comprare un biglietto della lotteria vincente da 500'000 euro, sono spariti nel nulla senza riscuotere la somma.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Due ladri hanno usato una carta rubata per acquistare un biglietto della lotteria vincente da 500'000 euro, ma sono scomparsi prima di riscuotere la somma.

Il proprietario della carta, Jean-David E., ha offerto di dividere la vincita con loro in cambio della restituzione del portafoglio.

La polizia li sta cercando, mentre il biglietto vincente non è ancora stato incassato, rendendo la vicenda un caso unico in Francia. Mostra di più

Settimana scorsa dei ladri hanno udato una carta rubata per acquistare un biglietto della lotteria francese vincente dal valore di 500'000 euro (471'035 franchi).

MA sono spariti nel nulla prima di incassare la somma e ora sono tra i fuggitivi più ricercati di Francia.

L'uomo a cui è stata sottratta la carta, identificato nei documenti della polizia come Jean-David E., ha offerto di dividere la vincita con i fortunati ladri, a patto che gli restituiscano il portafoglio.

Nel frattempo, i due si trovano di fronte al rischio di arresto. Al momento, infatti, il gestore della lotteria statale francese, «La Française des Jeux», ha dichiarato che nessuno ha ancora presentato il biglietto vincente per riscuotere il premio.

Incredibile ma vero

«È una storia incredibile, ma è tutto vero», ha dichiarato sabato l'avvocato di Jean-David, Pierre Debuisson, ai microfoni dell'Associated Press.

L'uomo ha scoperto all'inizio del mese che il suo zaino era stato rubato dalla sua auto a Tolosa, nel sud della Francia, contenente carte bancarie e altri documenti. Dopo aver contattato la banca per bloccare la carta, ha appreso che era già stata utilizzata in un negozio della zona.

Un commerciante gli ha raccontato che due uomini - apparentemente senzatetto - avevano usato una delle sue carte per acquistare il biglietto della lotteria vincente.

«Erano così felici che si sono completamente dimenticati le loro sigarette e i loro effetti personali, e sono usciti dal negozio come dei pazzi», ha raccontato Debuisson.