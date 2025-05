Più di due milioni di persone hanno riempito la spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, per il mega-concerto gratuito di Lady Gaga. Keystone

Più di due milioni di persone hanno riempito la spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, per il mega-concerto gratuito di Lady Gaga, il più importante della carriera dell'artista statunitense di origini italiane.

Keystone-SDA SDA

«Abbiamo fatto la storia», ha commentato la star leggendo un manifesto-ringraziamento ai brasiliani che l'hanno fatta «brillare come il sole e la luna».

La show-woman ha elettrizzato il pubblico di «mostrini», come lei ama chiamare i suoi fan, che l'hanno attesa per ore cantando e ballando in riva al mare, anche al suono dei ventagli della comunità arcobaleno, che ha tagliato l'aria per ore.

Ma già centinaia, come Daniel, Byron, Isa, Ana Rosa e molti altri, avevano aspettato la diva, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, per giorni davanti al suo albergo, il Copacabana Palace, per ringraziarla personalmente per quello che in molti hanno definito il «giorno della loro vita».

La musica come terapia

Perché, come ha spiegato Daniel, Lady Gaga, anche «attraverso momenti di provocazione che sono propri dell'arte, ha saputo dare voce a tutti. Anche a quella parte di persone che la società vorrebbe escludere». E grazie alla sua musica «in tanti sono riusciti a superare momenti di depressione».

Da «Poker face» a «Alejandro», l'artista americana ha toccato tutte le corde dei suoi supporter, fino ad infiammarli con un'epica esecuzione di «Born this way», vero e proprio inno di liberazione nel nome dell'amore senza confini e del coraggio di essere se stessi.

Lady Gaga ha giocato col suo pubblico del «pais tropical», come ha cantato, elettrizzandolo con «Marry the night», «Paparazzi» e brani da «Mayhem», il suo ultimo album, avviando lo show vestita di rosso scarlatto proprio per «Abracadabra», uno dei pezzi forti della raccolta.

«I love you»

«I love you» ha gridato a più riprese l'eclettica pop star, imbracciando una chitarra per i brani più scatenati, fino a sedersi al pianoforte per una magica esecuzione di «Shallow».

Incontenibile e fuori dagli schemi, Lady Gaga ha superato ogni aspettativa, e col suo show ha riconfermato Rio de Janeiro in vetta alle città capaci di ospitare un grande evento di portata internazionale, un bis dopo l'esibizione di Madonna dello scorso anno, nell'attesa di vedere anche gli U2, nel maggio 2026, sul palco della «Città meravigliosa».