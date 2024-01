L'aeroporto di Basilea-Mulhouse è stato riaperto sda

L'aeroporto di Basilea-Mulhouse è stato riaperto alle 11.00, dopo che alle prime ore dell'alba era stato chiuso ed evacuato a causa di un allarme bomba.

Non c'è più alcun pericolo per il personale o i passeggeri e i servizi di sicurezza hanno revocato l'allerta, ha scritto la prefettura del dipartimento francese dell'Alto Reno (Haut-Rhin, in Alsazia) su X.

⌚️ MAJ 11h00

Fin des opérations de décontamination à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

✅ les services de sécurité ont procédé à la levée de doute

✅ aucun danger pour le personnel et les passagers

✅ retour à la normale — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) January 21, 2024

Lo scalo era inaccessibile dalle 6.00 di stamane. Durante la chiusura i voli sono stati temporaneamente sospesi.

Ricordiamo che in ottobre l'EuroAirport era stato teatro di una serie di falsi allarmi bomba.