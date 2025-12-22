  1. Clienti privati
Finanziamento terrorismo Resa nota il 13 aprile la sentenza contro la società Lafarge e 8 suoi ex dirigenti

SDA

22.12.2025 - 11:01

La vicenda ha generato un forte interesse mediatico.
Keystone

Bisognerà attendere il 13 aprile per conoscere la sentenza del tribunale penale di Parigi nel processo per finanziamento del terrorismo contro la società Lafarge e otto suoi ex dirigenti.

22.12.2025, 11:07

Sono sospettati di aver pagato fino al 2014 gruppi jihadisti in Siria per mantenere in attività un cementificio. L'agenda è stata comunicata venerdì dalla corte, al termine di un processo durato cinque settimane.

Insieme a Lafarge, acquisita nel 2015 dal gruppo svizzero Holcim, alla sbarra figuravano l'ex presidente della direzione Bruno Lafont, cinque ex dirigenti della catena operativa o della sicurezza dell'azienda e due intermediari siriani, uno dei quali, figura centrale nel caso, vive all'estero e non si è presentato ai dibattimenti. Gli addebiti: finanziamento del terrorismo e violazione dell'embargo.

L'accusa ha chiesto sei anni di reclusione contro Lafont e pesanti pene anche contro i suoi coimputati, come pure una multa di oltre 1 milione di euro per l'impresa. Gli avvocati della difesa hanno invece chiesto l'assoluzione.

Secondo i procuratori Lafarge ha versato almeno 4,7 milioni di euro a gruppi jihadisti per poter mantenere operativo il proprio stabilimento a Jalabiya, nel nord della Siria, tra il 2013 e il 2014.

