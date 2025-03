L'agente patogeno della polmonite torna a diffondersi a velocità record. Ecco perché

Il micoplasma al microscopio. Wikimedia Commons

Dopo essere stato assente per diversi anni, il micoplasma patogeno della polmonite è tornato a livelli record in tutto il mondo. Lo ha dimostrato un team di ricerca internazionale guidato dalla Svizzera in un nuovo studio pubblicato sulla rivista «The Lancet Microbe».

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il micoplasma, patogeno della polmonite, è in aumento.

Dopo tre anni di assenza è tornato con prepotenza.

Contrariamente a quanto si temeva, però, non si è registrato un aumento percentuale significativo dei casi gravi, nonostante la mancanza di immunità. Mostra di più

I batteri erano scomparsi con le misure per il Covid e sono rimasti lontani per così tanto tempo che i ricercatori erano perplessi sul loro ritorno. Solo dopo tre anni sono ricomparsi e con una certa intensità.

«Il numero di casi di micoplasma è stato davvero storico», ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-SDA il responsabile dello studio Patrick Meyer Sauteur dell'Ospedale pediatrico universitario di Zurigo.

Anche su suolo elvetico l'agente patogeno ha raggiunto livelli record fino allo scorso dicembre. «Quasi tutta la Svizzera tossiva a causa del micoplasma». Da allora i numeri sono nuovamente crollati.

Il più grande set di dati sul micoplasma

Prima della pandemia, il micoplasma (Mycoplasma pneumoniae) era uno degli agenti patogeni batterici più comuni che causavano la polmonite nei bambini.

Le misure contro il Covid hanno però portato a un crollo delle trasmissioni. Questo è avvenuto anche con altri batteri e virus. A differenza degli altri patogeni, i micoplasmi non sono tornati subito quando le restrizioni sono state revocate, ma solo nella seconda metà del 2023.

Per il loro studio, gli scienziati guidati da Meyer Sauteur hanno compilato e analizzato i dati provenienti da diversi sistemi di sorveglianza di tutto il mondo per creare il più grande set di dati sui micoplasmi fino ad oggi.

Secondo Meyer Sauteur, le cifre elevate di infezione non sono dovute solo al fatto che sono stati effettuati più test. È aumentata anche la percentuale di risultati positivi in tutti i test effettuati.

Nessun aumento dei casi gravi

Contrariamente ai timori, non c'è stato un aumento percentuale significativo dei casi gravi rispetto a prima della pandemia di Covid, nonostante la mancanza di immunità, come hanno potuto dimostrare i ricercatori.

«Ma anche se la maggior parte delle infezioni era lieve, gli ospedali erano in realtà pieni di casi di micoplasma», ha detto Meyer Sauter. Possono verificarsi anche casi gravi, soprattutto negli adulti.

Prima della pandemia, questa forma di polmonite era raramente riscontrata negli adulti ricoverati in ospedale e mancava un quadro accurato del decorso clinico.

«Il nostro studio ha dimostrato quanto questo patogeno sia davvero rilevante a livello mondiale», afferma l'esperto.

Questi batteri si dividono lentamente

Lo studio fornisce anche una spiegazione del perché i micoplasmi siano scomparsi per così tanto tempo. Si tratta del fatto che i micoplasmi si dividono in modo particolarmente lento.

«I virus si moltiplicano comunque molto più velocemente. Altri batteri si dividono classicamente in circa 20 minuti. Con i micoplasmi si parla di diverse ore», ha spiegato Meyer Sauteur.

Il periodo di incubazione è di conseguenza lungo. Dall'infezione alla comparsa della malattia passano tre settimane.