Due velisti sono annegati la notte scorsa nel lago di Costanza dopo che la loro imbarcazione si è rovesciata. I copri dei due sono stati recuperarti oggi al largo di Münsterlingen (TG), indica la polizia cantonale turgoviese in una nota.

I due erano partiti da Friedrichshafen (D) ed erano diretti a Costanza (D) dove volevano partecipare alla «Regatta der Eisernen» (regata del ferro) prevista per oggi. Non essendo giunti a destinazione, i due sono stati segnalati come dispersi alla polizia tedesca.

L'operazione di ricerca è stata inizialmente infruttuosa. Stamane la polizia cantonale turgoviese ha però ricevuto una segnalazione di una barca a vela rovesciata che stava andando alla deriva al largo di Landschlacht.

I due dispersi sono stati localizzati senza vita verso mezzogiorno. Si tratta di due uomini di nazionalità tedesca di 38 e 39 anni.

La regata – organizzata dal Club motonautico tedesco-svizzero e alla quale vi partecipano ogni anno in media più di 220 imbarcazioni provenienti da Germania, Austria e Svizzera – è stata annullata.

