L'incidente all'aeroporto di LaGuardia Grave incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: un aereo di linea si è scontrato con un veicolo sulla pista. 23.03.2026

I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi stamattina a causa di un incidente che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità. Il pilota e il co-pilota del velivolo sono morti.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l'aeroporto, affermando che vi era un'alta probabilità di estendere l'ordinanza.

I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un «incidente» che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista 4. La natura dell'incidente non è stata inizialmente specificata.

L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di «aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza» nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens. «Utilizzate percorsi alternativi», ha raccomandato.

Tutti i voli in partenza da LaGuardia risultavano in ritardo o cancellati a partire dalle prime ore di lunedì.

Due morti e due feriti

È stato l'impatto tra un aereo dell'Air Canada e un veicolo dell'autorità portuale su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York a causare lo stop dello scalo nella notte. Lo ha riferito il dipartimento di polizia di New York.

Anche la piattaforma di tracciamento dei voli FlightRadar24 ha riferito che un aereo di Air Canada Express si è «scontrato con un veicolo di soccorso e antincendio aeroportuale» durante l'atterraggio. L'aereo, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation, partner regionale di Air Canada, era partito da Montreal, ha precisato la piattaforma.

Secondo FlightRadar24, l'aereo «stava percorrendo la pista quando ha colpito» il veicolo che gli attraversava la traiettoria.

Immagini non verificate diffuse sui social media mostrano un aereo di Air Canada con la parte anteriore e la cabina di pilotaggio gravemente danneggiate, apparentemente su una pista di notte, con veicoli di emergenza nelle vicinanze.

Inoltre due persone sono morte. Lo scrive Cnn citando un funzionario delle forze dell'ordine. A perdere la vita sono stati il pilota e il co-pilota dell'aereo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Lo stop ai voli

Come detto, tutti i voli in partenza da LaGuardia risultavano in ritardo o cancellati a partire dalle prime ore di lunedì, come riportato sul sito web dell'aeroporto. LaGuardia aveva già subito disagi ai voli a causa del maltempo, ha dichiarato l'aeroporto ieri sera su X.

I passeggeri dovevano inoltre attendere più a lungo per i controlli di sicurezza a causa di «problemi di personale» dovuti alla mancanza di finanziamenti federali, aveva dichiarato la scorsa settimana.

La registrazione del traffico aereo mostra il caos sulla pista

Le registrazioni del controllo del traffico aereo forniscono informazioni sugli ultimi istanti prima della collisione.

Un controllore del traffico aereo inizialmente aveva autorizzato il veicolo ad attraversare la pista. Pochi secondi dopo, è arrivato un urgente avvertimento di fermarsi immediatamente, ma era troppo tardi. Poco dopo, la collisione è stata confermata.