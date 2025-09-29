  1. Clienti privati
«Fat Bear Week» L'Alaska vota: chi è l'orso più grasso del Paese?

Adrian Kammer

29.9.2025

Prima del letargo, nel Parco Nazionale di Katmai, nello Stato americano dell'Alaska, si vota l'orso più grasso. Dodici animali si contendono il titolo. Alcuni di loro sono più svantaggiati di altri.

29.09.2025, 18:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante la «Fat Bear Week», settimana dell'orso grasso, dal 18 al 30 settembre, viene scelto l'orso più grasso dell'Alaska.
  • È possibile votare per uno dei dodici candidati su internet.
  • Prima del letargo, gli animali pelosi si riempiono la pancia per accumulare riserve di grasso sufficienti.
  • Le femmine sono svantaggiate perché devono occuparsi della prole.
  • Nonostante la maternità, la femmina di orso Grazer ha vinto il titolo nel 2024 e vuole difenderlo quest'anno.
Fama e onore eterni attendono il vincitore della «Fat Bear Week», la settimana dell'orso grasso, che riceverà un posto sul Wall of Fame nel Parco Nazionale di Katmai.

Migliaia di utenti stanno votando il loro animale preferito tra i 12 orsi più grassi sul sito web del parco.

Nel mondo degli orsi essere grassi è un segno di successo. Prima del letargo, l'obiettivo è mangiare il più possibile per accumulare riserve di grasso. Gli animali lottano con requisiti diversi.

La campionessa in carica Grazer deve badare ai suoi cuccioli, mentre il secondo classificato dello scorso anno, Chunk, soffre di una mascella rotta.

