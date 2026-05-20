Recep Tayyip Erdoğan detta le regole del gioco in Turchia da oltre 20 anni. IMAGO/Anadolu Agency

Questa sera gli occhi del mondo del calcio saranno puntati su Istanbul, in Turchia, dove si svolgerà la finale di Europa League. blue News ha colto l'occasione per porre alcune domande a Guillaume Scheurer, ambasciatore svizzero in Turchia. Ha parlato in particolare dei legami tra i due Paesi e delle conseguenze delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente per Ankara.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Quando sono iniziate le relazioni diplomatiche tra Svizzera e Turchia?

I legami diplomatici tra le due nazioni sono iniziati alla fine del XIX secolo con l'apertura di una rappresentanza ottomana a Berna nel 1899. Nel 1925 fu firmato un trattato di amicizia.

L'anno successivo, anche la giovane Repubblica turca adottò il Codice civile e il Codice delle obbligazioni svizzeri in modo quasi identico. Infine nel 1928 la Svizzera aprì una delegazione a Istanbul.

Vorrei anche sottolineare che l'anno scorso abbiamo organizzato diversi eventi in Svizzera e in Turchia per celebrare il 100mo anniversario della firma del trattato di amicizia. Questo, in sintesi, è il modo in cui le relazioni bilaterali tra i due Paesi hanno gradualmente preso forma.

Come descriverebbe oggi le relazioni tra i due Paesi?

Sono solide, di lunga data e variegate, basate su un dialogo regolare e su scambi economici consistenti. I due Paesi discutono spesso di sicurezza, ricerca, innovazione e migrazione.

Anche la presenza di una numerosa comunità turca in Svizzera favorisce i contatti.

L'Organizzazione svizzera per l'aiuto ai rifugiati (OSAR) rileva che, dopo il tentato colpo di Stato del luglio 2016, la situazione dei diritti umani in Turchia è peggiorata. Cosa possono fare le autorità svizzere per invertire questa tendenza?

Come per tutti i Paesi, il nostro approccio si basa sul dialogo e sulla cooperazione. In questo senso affrontiamo una moltitudine di questioni, in particolare quelle relative ai diritti umani, nei quadri multilaterali di cui Svizzera e Turchia sono membri.

Penso in particolare al Consiglio d'Europa, all'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e, più semplicemente, ai nostri scambi bilaterali.

Attraverso questi diversi canali, cerchiamo di dare un contributo costruttivo agli scambi con i partner turchi. In generale, la Svizzera è convinta che è attraverso un dialogo bilaterale aperto che si possono ottenere progressi in materia di diritti umani.

Dal punto di vista geografico, la Turchia si trova al crocevia delle tensioni tra la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. Come membro della NATO, che ruolo svolge in questo contesto?

Il contesto regionale che circonda la Turchia è davvero molto complesso. Come grande Paese a cavallo di due continenti e seconda forza della NATO, la Turchia occupa una posizione strategica e ha una vasta gamma di legami con i suoi numerosi vicini.

Tutto ciò fa della Turchia un attore chiave nell'equilibrio regionale e nella sicurezza dell'Europa. Inoltre il Paese sta cercando sempre più di profilarsi come attore principale nella mediazione.

La Turchia è quindi un alleato affidabile piuttosto che un partner imprevedibile per la Svizzera e l'Europa?

La Turchia è un partner importante e affidabile per la Svizzera, in una relazione di lungo periodo che si è ulteriormente rafforzata dopo la guerra con l'Ucraina. È un partner fondamentale per questioni come la sicurezza, il commercio, l'energia e la migrazione.

Questo partenariato si inserisce in un quadro pragmatico che tiene conto delle priorità di ciascuno, anche se è evidente una crescente convergenza di interessi.

Infine, quali sono le conseguenze delle tensioni in Medio Oriente per l'economia turca?

Come per quasi tutti i Paesi del mondo, questi conflitti regionali hanno ripercussioni su diversi settori dell'economia turca.

Tutto ciò contribuisce a rendere più complicato e incerto il contesto economico, in particolare attraverso i loro effetti sui costi dell'energia, sul commercio e sulle catene di approvvigionamento, con ripercussioni anche sull'inflazione.