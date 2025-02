Mike Tyson, ex campione dei pesi massimi di boxe, è un grande ammiratore di Donald Trump. KEYSTONE

L'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson ha partecipato a un'intervista esclusiva con Sean Hannity nella serie podcast «Sean» di Fox Nation, dove ha discusso del suo legame con il presidente USA Donald Trump.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista esclusiva Mike Tyson ha affermato che definire Donald Trump un «combattente» è riduttivo.

«Se non sapessi chi è Trump e sentissi parlare di quella persona con tutti quei casi, tutte quelle accuse di crimine, tutti quegli atti d'accusa, penserei che fosse nero», ha detto Iron Mike a Sean Hannity.

I due si conoscono da decenni: il pugile ha combattuto al Trump Plaza in passato, con il futuro presidente a bordo ring.

Sull'incontro perso a novembre contro Jake Paul: «Per i miei figli vedermi affrontare e finire 8 round con un pugile di talento che ha la metà dei miei anni è un'esperienza che nessun uomo ha il diritto di chiedere. Grazie». Mostra di più

Il presidente Donald Trump e Mike Tyson condividono più di quanto si possa pensare. Entrambi sono «combattenti» che hanno affrontato sfide, sia nel mondo della politica che del pugilato, per raggiungere il successo.

Per Tyson però definire Trump un «combattente» è riduttivo, come riportato da «Fox News». Durante un'intervista esclusiva con Sean Hannity per la serie podcast «Sean» di Fox Nation, il leggendario pugile 58enne ha parlato della sua amicizia con il presidente degli Stati Uniti e delle difficoltà che Donald ha affrontato nel suo storico ritorno politico.

«Dico sempre alla gente, se non sapessi chi è Trump e sentissi parlare di quella persona con tutti quei casi, tutte quelle accuse di crimine, tutti quegli atti d'accusa, penserei che fosse nero... è quello che molti neri vedono. È quello che succederebbe a loro», ha detto Iron Mike.

Un lunga storia di conoscenza alle spalle

I due hanno una lunga storia di conoscenza reciproca alle spalle. Il pugile di Fort Green (New York) ha combattuto al Trump Plaza in passato, con il futuro presidente a bordo ring.

All'epoca, il numero 1 della Casa Bianca era uno spettatore, il quale assisteva in prima persona ad alcuni dei migliori incontri dell'ex campione del mondo.

In un immagine del 1988 si vedono Mike Tyson e Donald Trump KEYSTONE

Anni dopo, in un'arena nazionale, Trump avrebbe affrontato la sua battaglia piena di sfide legali e due tentativi di attentato.

Nonostante tutto è sopravvissuto e ha affrontato l'ex vicepresidente Kamala Harris in un'elezione controversa, dove ha conquistato il titolo più alto.

«La maggior parte delle persone avrebbe rinunciato. Lui non ha rinunciato», ha detto Tyson.

Il mega-incontro con Jake Paul

La conversazione tra Kid Dynamite e il giornalista è andata oltre la politica, con il pugile che ha parlato del suo combattimento di alto profilo con Jake Paul alla fine dello scorso anno.

Il giovane sfidante ha sconfitto l'ex campione dei pesi massimi per decisione unanime a novembre, ma il celebre sostenitore di Trump non è sicuro che sia stato il suo ultimo incontro.

«Per i miei figli vedermi affrontare e finire 8 round con un pugile di talento che ha la metà dei miei anni, davanti a uno stadio dei Dallas Cowboy gremito, è un'esperienza che nessun uomo ha il diritto di chiedere. Grazie», aveva detto l'ex campione dei massimi al termine della sfida persa contro Logan.

Se non dovesse più combattere da professionista, chiuderà una carriera quarantennale che lo ha visto diventare due volte campione dei pesi massimi e il più giovane campione di pugilato della storia. Un'icona della boxe, senza dubbi.

