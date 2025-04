Il lancio del Falcon 9 con la capsula di SpaceX da Cape Canaveral. Keystone

È partita questa notte dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida), alle 3:46 ora svizzera, «Fram2», la prima missione spaziale con equipaggio che avrà il compito di sorvolare i poli.

Keystone-SDA SDA

A bordo della capsula Dragon di SpaceX 4 astronauti non professionisti: l'imprenditore maltese e finanziatore della missione Chun Wang, la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, l'australiano Eric Philips, e la ricercatrice tedesca Rabea Rogge.

Una missione che durerà da tre a cinque giorni in cui l'equipaggio condurrà 22 esperimenti scientifici molto variegati: tra cui uno per comprendere la regolazione del glucosio in microgravità, uno per analizzare gli effetti sugli ormoni femminili, uno che punterà a coltivare dei piccoli funghi e uno per realizzare la prima lastra a raggi X nello spazio. Inoltre, al ritorno tra quattro giorni, gli astronauti proveranno a uscire dalla capsula senza assistenza.

Il nome della missione è un omaggio alla nave norvegese Fram, usata in alcune delle più importanti missioni di esplorazione sia al Polo Nord che al Polo Sud tra il 1893 e il 1912, e per questo a bordo dalla capsula è presente anche un piccolo frammento del ponte della nave.

A portare in orbita la capsula, la Crew Dragon Resilience già usata nel 2020 per la missione Crew-1 e poi per le missioni private Inspiration4 e Polaris Dawn, è stato un razzo Falcon 9 che ha rilasciato la navetta lungo un'orbita inedita per le missioni umane.

Fram2 è infatti la prima da sempre a orbitare esattamente sopra i poli. «L'ultima frontiera dell'esplorazione umana in orbita terrestre bassa. Siamo la nuova generazione di astronauti», aveva scritto su X poco prima della partenza Jannicke Mikkelsen.