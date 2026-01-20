L'«apocalisse di neve» in Russia causa dei morti in Kamchatka I servizi di emergenza stanno combattendo contro le masse di neve sulla penisola russa di Kamchatka, in Estremo Oriente. Immagine: dpa La neve si sta accumulando anche nella capitale Mosca dopo le precipitazioni record di questo inverno. Immagine: dpa Le autorità della penisola di Kamchatka prevedono che il caos nevoso durerà per giorni. Immagine: dpa Anche gli abitanti del distretto Oktyabrsky di Novosibirsk stanno soffrendo il freddo. Immagine: Kirill Kukhmar/TASS via ZUMA Press/dpa I meteorologi parlano della nevicata più abbondante degli ultimi 30 anni. Immagine: Yuri Smityuk/TASS via ZUMA Press/dpa L'«apocalisse di neve» in Russia causa dei morti in Kamchatka I servizi di emergenza stanno combattendo contro le masse di neve sulla penisola russa di Kamchatka, in Estremo Oriente. Immagine: dpa La neve si sta accumulando anche nella capitale Mosca dopo le precipitazioni record di questo inverno. Immagine: dpa Le autorità della penisola di Kamchatka prevedono che il caos nevoso durerà per giorni. Immagine: dpa Anche gli abitanti del distretto Oktyabrsky di Novosibirsk stanno soffrendo il freddo. Immagine: Kirill Kukhmar/TASS via ZUMA Press/dpa I meteorologi parlano della nevicata più abbondante degli ultimi 30 anni. Immagine: Yuri Smityuk/TASS via ZUMA Press/dpa

Il rigido inverno russo è all'altezza della sua fama. La capitale Mosca e soprattutto la penisola estremo-orientale della Kamchatka sono alle prese con masse di neve da record. Il maltempo ha già causato alcuni morti e altre gravi conseguenze.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Ampie zone della Russia sono state colpite da un inverno rigido e ricco di neve, in particolare la penisola di Kamchatka, nell'Estremo Oriente.

Nella capitale Petropavlovsk-Kamchatsky due uomini sono stati uccisi da masse di neve precipitate a terra dai tetti.

Secondo gli esperti le condizioni estreme sono dovute ai cicloni ricorrenti sul Pacifico. Mostra di più

Temperature gelide e masse di neve con conseguenze talvolta fatali caratterizzano attualmente ampie zone della Russia. La penisola estremo-orientale della Kamchatka, spesso scossa da forti terremoti e dal rischio di tsunami, sta vivendo l'inverno del secolo.

Da giorni nella regione del Pacifico è in vigore lo stato di emergenza. I media russi riferiscono di un'«apocalisse di neve», con case e auto coperte di neve, penurie e vittime. Secondo le autorità, nella capitale Petropavlovsk-Kamchatsky due uomini sono stati uccisi da delle masse di neve cadute a terra dai tetti.

I meteorologi parlano della nevicata più abbondante degli ultimi 30 anni. In pochi giorni è caduta più neve che in mesi. Anche gli studenti e i soldati sono stati dispiegati per aiutare le persone in difficoltà. Alcuni residenti sono rimasti intrappolati, in particolare alcuni anziani non sono riusciti a liberarsi.

«Stiamo affrontando le conseguenze del ciclone»

I giorni di precipitazioni della scorsa settimana hanno provocato cumuli di neve alti fino a cinque metri sulle case, come mostrano i resoconti dei media e i video.

«Non tutti sono in grado di superare una situazione del genere da soli», dice lo studente Pavel Sherebkin in un video sul portale di notizie locale «Kamchatka Sergodnya» mentre spala i sentieri delle case. Ma ogni giorno arrivano altri aiutanti: «Stiamo affrontando le conseguenze del ciclone».

Secondo gli scienziati, le condizioni estreme sono dovute ai cicloni ricorrenti sul Pacifico, che portano con sé grandi quantità di umidità. A causa dell'aria fredda e della complessa geografia della Kamchatka, questa umidità si trasforma in neve abbondante.

Una popolazione abituata agli eventi estremi

Gli abitanti della regione sono considerati in tutta la Russia particolarmente resistenti e pazienti quando si tratta degli eventi estremi della penisola, che è anche popolare tra i turisti e ha molti vulcani attivi.

Nel 2023 una coltre di cenere ha ricoperto la neve già pesante in seguito all'eruzione del gigantesco vulcano Shiveluch. Secondo i vulcanologi, si è trattato della più grande pioggia di cenere degli ultimi 60 anni.

Decine di video delle condizioni a volte minacciose stanno circolando sui social network. Si vede una donna che apre la finestra e scava nella neve con un secchio, rovesciando la massa ghiacciata nella vasca da bagno.

In un altro filmato, due uomini siedono in un'auto sotto un tappeto di neve alto un metro. Hanno scavato un lungo tunnel per raggiungere il veicolo.

Si vedono anche molti edifici in cui non solo l'ingresso, ma anche i primi piani sono innevati. In alcuni casi, le persone hanno lasciato le loro case attraverso le finestre se non riuscivano a liberarsi dalla massa, come hanno riferito i media locali.

Problemi di approvvigionamento e caos nelle strade

In seguito alle lamentele per il caos e la carenza di rifornimenti, il governatore Vladimir Solodov ha ordinato di liberare strade e incroci importanti il più rapidamente possibile durante una riunione di emergenza.

La situazione è critica, ha dichiarato. Gli accessi alle case devono essere resi accessibili e la spazzatura deve essere rimossa. Molti contenitori sono inutilizzabili a causa delle masse di neve.

Anche i semafori e la segnaletica stradale devono essere rimossi. Si prevede che il lavoro continuerà per giorni.

Nel suo canale Telegram, Solodov si mostra in visita a un supermercato. Da giorni ci sono problemi soprattutto con la frutta e la verdura, perché i camion per le consegne non riescono a circolare o le serre sono bloccate dalla neve, dice.

Gli scaffali dei supermercati sono vuoti

Il politico deve ascoltare le segnalazioni di sciacallaggio. Il direttore di un supermercato gli ha raccontato che alcune persone hanno acquistato 120 panini in una volta sola, per poi rivenderli altrove con profitto.

Ma viene anche mostrato che ci sono uova, latte e pane cotti nel panificio interno. Si tratta di un tentativo di rispondere ai video di scaffali vuoti che sono circolati e alle numerose lamentele dei residenti nelle aree remote che non hanno più nulla da mangiare.

Solodov ha ordinato di assicurare ovunque la fornitura di pane, latte, uova e carburante e ha minacciato i responsabili di «conseguenze» in caso di inadempienza.

«La temporanea carenza di alcuni prodotti in alcuni negozi è dovuta esclusivamente allo stato delle infrastrutture», ha dichiarato il governatore. I piccoli negozi sono stati colpiti.

Non appena le strade di accesso e gli ingressi saranno stati liberati, le consegne saranno di nuovo possibili. In ogni caso, la produzione alimentare continua senza interruzioni.

I gatti delle nevi lavorano 24 ore su 24

La situazione rimane tesa con temperature sotto lo zero. Le scuole sono chiuse e alcune sono passate all'insegnamento a distanza. I veicoli per lo sgombero della neve stanno lavorando 24 ore su 24 per liberare le ultime strade rimaste.

L'amministrazione comunale di Petropavlovsk-Kamchatsky ha invitato i genitori a non far uscire i propri figli per strada. L'avvertimento è che potrebbero essere colpiti da masse di neve dai tetti o da enormi ghiaccioli.

Solodov ha criticato il fatto che spesso non ci sono cartelli di avvertimento. «Non è possibile», ha detto. Il problema esiste quasi ovunque in Russia, e il risultato è che si verificano ripetutamente dei decessi.

Anche a Mosca la situazione è tesa

Anche nella capitale Mosca, che ha registrato quantità record di precipitazioni, i servizi di emergenza sono ancora sui tetti a spalare la neve. Il 9 gennaio i meteorologi hanno parlato di una delle tempeste di neve più intense degli ultimi 146 anni di osservazioni meteorologiche.

Interi marciapiedi sono chiusi per rimuovere la neve dai tetti. I camion circolano ovunque in città per trasportare le masse di neve in luoghi sicuri. Anche sulla Piazza Rossa montagne di neve sono ammassate contro il muro del Cremlino e la Cattedrale di San Basilio. La rimozione è ancora lunga.

Non c'è alcun sollievo in vista. I meteorologi prevedono per la prossima settimana temperature di circa -20° C gradi nella capitale.