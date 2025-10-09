Un curioso appello in diversi gruppi di Facebook ha attirato l'attenzione del web (immagine illustrativa). IMAGO/Pond5 Images

Un invito a giocare a briscola, accompagnato da merenda e sorrisi, sta circolando sui gruppi Facebook del Trasimeno. L'iniziativa è di una figlia che cerca compagnia per la madre, costretta su una carrozzina.

Un invito speciale sta facendo il giro dei gruppi Facebook del Trasimeno: «Cercasi giocatori di briscola a casa nostra. Offresi merenda e sorrisi».

Come riporta l'ANSA, è l'appello lanciato da Mara Bardellini, una 50enne di Moiano, per trovare compagnia alla madre Maria, che dopo una malattia e un'operazione si trova su una carrozzina.

L'iniziativa ha suscitato una risposta calorosa, con molti che hanno espresso empatia e auguri.

«È solo un modo per riempire questa grande casa»

Mara ha spiegato al «Messaggero» che, nonostante alcune preoccupazioni riguardo all'invitare sconosciuti a casa, si fida della buona fede delle persone. «Non viviamo isolate, è solo un modo per riempire questa grande casa», ha detto.

I mesi in cui la madre è stata in una casa di cura sono stati difficili per Mara, che ora è disoccupata e si dedica completamente a lei. «Non l'accettavo, mi mancava tantissimo», ha confessato.

Ora, con l'idea delle carte, spera di rendere le giornate della madre più piacevoli.

L'invito ha ottenuto decine di condivisioni e centinaia di like, dimostrando quanto l'idea di Mara abbia toccato il cuore di molti.

«A mamma piace giocare e allora ho detto: perché no?», ha concluso, determinata a riempire le giornate della madre con una delle sue passioni.