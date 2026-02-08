  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

300 tagli Il CEO del Washington Post lascia dopo i licenziamenti

SDA

8.2.2026 - 08:01

La sede dello storico giornale
La sede dello storico giornale
Keystone

Il Ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche seguite ai circa 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos. Lo annuncia lo stesso giornale.

Keystone-SDA

08.02.2026, 08:01

08.02.2026, 09:49

Lewis ha affermato di aver preso questa difficile decisione «per garantire un futuro sostenibile al Washington Post». Era stato assunto da Bezos, all'inizio del 2024, con l'obiettivo di trasformare la testata e porre fine ad anni di perdite finanziarie e calo di lettori.

Si è dimesso pochi giorni dopo che l'azienda ha ridotto del 30% il personale, scatenando critiche da parte di dipendenti ed ex dipendenti del Post. Marty Baron, l'acclamato ex direttore del Post, l'ha definita una delle «giornate più buie nella storia di una delle più grandi testate giornalistiche del mondo». Lewis sarà sostituito da Jeff D'Onofrio, ex direttore finanziario del giornale.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Lindsey Vonn cade malamente e viene evacuata in elicottero

Altre notizie

Incidente. Uno snowboarder muore nell'Oberland bernese

IncidenteUno snowboarder muore nell'Oberland bernese

Università di Tokyo. Ad aprile i primi test per un vaccino contro il virus Nipah

Università di TokyoAd aprile i primi test per un vaccino contro il virus Nipah

Fino a 570 invitati. Sabato un «concerto per le stelle» per ricordare Crans-Montana

Fino a 570 invitatiSabato un «concerto per le stelle» per ricordare Crans-Montana