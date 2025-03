Lasciare tutto per una vita di lusso in mare: Kyle Forster e Phoebe Robinson hanno abbandonato i loro lavori tradizionali per lavorare su yacht di lusso, guadagnando bene, viaggiando tra Mediterraneo e Caraibi e vivendo senza spese.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Kyle Forster e Phoebe Robinson hanno lasciato i loro lavori tradizionali per inseguire il sogno di lavorare sugli yacht di lusso, frequentando corsi di formazione per acquisire le competenze necessarie.

Dopo il corso, hanno trovato impiego su un super yacht in Francia con uno stipendio di 2'500 euro al mese più mance, vivendo senza spese per affitto e bollette e beneficiando di agevolazioni fiscali.

La loro avventura li ha portati a navigare nel Mediterraneo e nei Caraibi, lavorando su imbarcazioni di lusso e godendosi un'esperienza che definiscono emozionante e ben remunerata. Mostra di più

Kyle Forster e Phoebe Robinson, rispettivamente di 20 e 21 anni, hanno deciso di abbandonare le loro carriere tradizionali per inseguire un sogno. Kyle, un ex bagnino, e Phoebe, che lavorava in un bed and breakfast, hanno scelto di lasciare tutto alle spalle e di lanciarsi in una nuova avventura.

Dopo aver completato un corso intensivo di tre settimane per imparare a gestire uno yacht, hanno trovato lavoro su un super panfilo da quasi 27 milioni di euro in Francia.

Il loro nuovo impiego offre uno stipendio di circa 2'500 euro al mese, a cui si aggiungono 2'000 euro di mance. Tutte le spese sono coperte, senza affitto o bollette, e grazie alle normative speciali per chi lavora in mare non pagano tasse.

«Mai avrei pensato di passare dalla noia a ciò che faccio oggi»

La ragazza ha raccontato la loro scelta al «The Sun»: «Ci sentiamo molto fortunati. Veniamo pagati bene per fare esperienze da sogno. Eravamo entrambi un po' bloccati e non ci piaceva la nostra vita. Non avrei mai pensato, nemmeno in un milione di anni, di passare da quella noia a quello che ho oggi, che mi dà così tanta gioia».

La donna ha aggiunto che non cambierebbe lavoro per nulla al mondo e che intende continuare fino a diventare capitano.

Il corso di due settimane frequentato da Kyle, costato poco meno di 3'000 euro, si è svolto sull'isola di Wight e gli ha insegnato a pulire lo yacht, fare vedetta, guidare il canotto a motore e trainare gli sci d'acqua. Phoebe ha invece seguito un corso di tre settimane, costato circa 4'500 euro, che includeva la preparazione di cocktail, manovre di salvataggio, arte floreale e altro ancora.

Dopo l'esperienza in Francia, la coppia si è trasferita in Spagna, a Palma, per lavorare su una barca a vela di 27 metri. Hanno navigato nel Mediterraneo, visitando Montenegro, Croazia e Italia, prima di prendersi una pausa e ripartire poi su un catamarano a vela di 23 metri ad Antigua, nei Caraibi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.