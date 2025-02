L'assassino rivolge le ultime parole ai parenti delle sue vittime. Ecco cosa ha detto

Richard Lee Tabler è stato condannato per un duplice omicidio e giustiziato in Texas il 13 febbraio. KEYSTONE/AP Photo/Texas Department of Criminal Justice, File

Richard Lee Tabler, condannato a morte, avrebbe mostrato rimorso poco prima della sua esecuzione nello Stato del Texas. Ha rivolto le sue ultime parole ai parenti delle sue vittime.

Tabler aveva sparato a due uomini nel 2004.

In seguito ha suscitato scalpore minacciando un senatore dal braccio della morte.

La sua esecuzione è avvenuta dopo diversi appelli falliti e tentativi di suicidio. Mostra di più

Giovedì 13 febbraio Richard Lee Tabler è stato giustiziato nella prigione di Stato di Huntsville, in Texas. Il 46enne, condannato per due omicidi, è stato ucciso con un'iniezione letale.

Secondo diversi media, avrebbe rivolto le sue ultime parole ai parenti delle vittime. «Non passa giorno che non mi penta delle mie azioni. Non avevo il diritto di portarvi via i vostri cari e chiedo e prego, spero e prego, che un giorno troverete il perdono nei vostri cuori per le mie azioni», avrebbe detto il giustiziato, secondo l'agenzia di stampa «Associated Press».

George Dotson, padre di una delle vittime di Tabler e testimone, non ha voluto commentare le scuse dell'assassino. Per ora ha bisogno di tempo per elaborare i recenti eventi. Si è però detto contento di aver assistito all'esecuzione: «Non potevo più aspettare. Ci sono voluti 20 anni per arrivare a questo momento».

Tabler è stata la seconda persona a essere giustiziata in Texas in poco più di una settimana. Altre due esecuzioni sono previste per la fine di aprile.

Condannato per duplice omicidio

Tabler è stato condannato per aver ucciso Mohammed-Amine Rahmouni, 28 anni, e Haitham Zayed, 25 anni, in un'area remota vicino alla città di Killeen, nello Stato del Texas, il giorno del Ringraziamento del 2004.

Rahmouni era il gestore di uno strip club in cui Tabler lavorava fino a quando non gli fu vietato di entrare. Zayed era un amico di Rahmouni. La polizia dice che i due uomini sono stati uccisi in un'imboscata notturna. Secondo loro, gli era stato offerto di acquistare apparecchiature hi-fi rubate.

Tabler ha anche confessato di aver ucciso due ragazze che lavoravano nel locale, Tiffany Dotson, 18 anni, e Amanda Benefield, 16 anni. Sebbene sia stato accusato di questi reati, non è mai stato condannato.

Almeno due tentativi di suicidio

L'uomo ha ripetutamente chiesto che i tribunali competenti respingessero i suoi appelli e lo giustiziassero. Ha anche cambiato idea più volte.

I suoi avvocati si sono chiesti se fosse mentalmente in grado di prendere una decisione. I documenti del carcere di Tabler contengono almeno due tentativi di suicidio. Nel 2010 gli è stata concessa una sospensione dell'esecuzione.

L'uomo ha scritto alla Corte d'appello penale dello Stato il 9 dicembre, dopo che era stata fissata la data della sua esecuzione - nel frattempo eseguita - dicendo che aveva trascorso gli ultimi 20 anni in tribunale e non vedeva più l'utilità di perdere altro tempo.

Cellulare rubato nel braccio della morte, telefonata minatoria

Tabler aveva suscitato scalpore anche dopo il suo crimine: aveva portato di nascosto nel braccio della morte un telefono cellulare, che aveva usato per minacciare un senatore dello Stato del Texas.

Al momento dei fatti, nel 2008, John Whitmire era un senatore dello Stato. Ora è sindaco di Houston.

Il politico ha raccontato a una commissione del Senato che Tabler lo aveva avvertito che conosceva i nomi dei suoi figli e dove vivevano. Un portavoce dell'ufficio del sindaco di Houston ha rifiutato di commentare l'esecuzione prima che venisse eseguita.

Le chiamate del detenuto hanno portato a una chiusura senza precedenti nel secondo sistema carcerario più grande degli Stati Uniti. Alcuni detenuti non hanno potuto lasciare le loro celle per settimane, mentre i funzionari hanno fatto irruzione in più di 100 carceri per sequestrare materiale di contrabbando, fra cui i telefoni cellulari.