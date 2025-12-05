La consigliera cantonale di Soletta Sandra Kolly tiene in mano la leggendaria targa. Motorfahrzeugkontrolle Solothurn

Il Canton Soletta ha messo all'asta la targa «SO 1», che ha già battuto tutti i record finora raggiunti in Svizzera. Dopo poco più di 24 ore, l'offerta più alta ha superato il milione di franchi.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La targa «SO 1» è attualmente all'asta online.

Il prezzo d'asta ha già superato 1'010'000 di franchi: tre volte tanto il prezzo di «ZH 24», la targa più costosa mai acquistata in Svizzera.

Il numero era stato messo all'asta l'ultima volta nel 1994 e viene adesso riproposto su richiesta del pubblico. Mostra di più

L'asta online della targa «SO 1» è iniziata mercoledì sera alle 22:00 e proseguirà fino al 17 dicembre. Il Canton Soletta ha fissato il prezzo di partenza a 10'000 franchi. E fin da subito gli interessati si sono scatenati: sono infatti già oltre 40 le offerte ricevute.

Il prezzo più alto mai raggiunto per una targa di Soletta era di 35'000 franchi. L'asta ha praticamente superato di gran lunga questo valore.

Il prezzo è salito rapidamente a 300'000 franchi, superando il precedente record della targa «ZH 24», battuta all'asta per 299'000 franchi nel luglio 2024. Il precedente detentore del record era l'insegna «ZG 10», venduta per 233'000 franchi nel 2018.

E non è finita qui. Anche se gli incrementi sono diventati più piccoli, molte persone sembrano voler imbullonare la scritta «SO 1» alla propria auto a qualsiasi prezzo.

Le offerte hanno già superato il milione di franchi

Nella tarda serata di giovedì, un offerente ha apparentemente perso la pazienza e ha alzato l'offerta dai 500'000 franchi che erano sul tavolo a 1'000'000.

E non è finita qui, perché alle 04:36 un altro offerente ha aggiunto altri 10'000 franchi. L'asta durerà fino al 17 dicembre.

Il problema dell'asta è che chiunque può fare offerte e solo alla fine si vedrà se effettivamente potrà pagare. È quindi possibile che qualcuno si diverta a fare delle offerte ridicole. L'interessato che ha alzato l'offerta a un milione si firma Inzest, incesto. Forse un'indicazione della poca serietà delle sue intenzioni.

Il consigliere di Stato solettesse Richard Aschberger, che anni fa ha proposto l'asta della targa esclusiva, dubita che tutti facciano offerte serie, come afferma sul «Blick».

L'acquirente deve pagare immediatamente

Non è la prima volta che la targa speciale «SO 1» va all'asta. È stata offerta già nel 1994, quando Soletta è stato il primo Cantone a mettere all'asta le targhe. Allora era ancora più conveniente: un automobilista si aggiudicò la targa con l'esclusivo numero per la cifra irrisoria di 20'000 franchi.

Dal 2008 questa targa è tornata nel deposito del centro di controllo dei veicoli a motore. Adesso il Consiglio di Stato ha deciso di rimetterla all'asta, sostenendo che è stato il pubblico ha esprimere più volte il desiderio di averla.

L'asta si svolge esclusivamente online e come per le altre aste di targhe - attualmente ad esempio «SO 16300» sarebbe disponibile anche per soli 200 franchi - l'offerta vincente è definitiva.

La targa sarà consegnata però solo dietro pagamento immediato. «Chi vuole assicurarsi l'SO 1 come esclusivo regalo di Natale deve avere pronto il capitale necessario», ha chiarito il consigliere di Stato. Al più tardi allora si capirà se le offerte erano serie.