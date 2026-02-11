  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tossina cereulide Un terzo bambino muore in Francia per possibili legami col latte in polvere

SDA

11.2.2026 - 17:01

Sono momenti di grande insicurezza per chi ha bambini piccoli.
Sono momenti di grande insicurezza per chi ha bambini piccoli.
Keystone

Salgono a tre i bebè deceduti in Francia che hanno consumato latte in polvere interessato dalla recente ondata di richiami per via della tossina cereulide. In precedenza si era parlato di due neonati morti.

Keystone-SDA

11.02.2026, 17:01

11.02.2026, 17:06

Lo hanno indicato le autorità sanitarie francesi, precisando che in questa fase non è ancora stato stabilito alcun rapporto causale fra i prodotti e i decessi: sono in corso inchieste giudiziarie.

Quattordici, invece, sono le ospedalizzazioni registrate – tre in più rispetto al precedente bilancio – sempre senza un legame ancora accertato.

La crisi della cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus, è nota dallo scorso dicembre, quando Nestlé ha rilevato la sostanza tramite controlli interni. In gennaio sono partiti i primi richiami, che ora coinvolgono decine di paesi.

La vicenda interessa anche altre grandi aziende del settore, come Danone e Lactalis. La causa dei problemi è stata identificata in un olio contaminato proveniente da un fornitore cinese, utilizzato come ingrediente.

In Francia è stata avviata un'indagine sanitaria per accertare eventuali responsabilità. Parallelamente, l'ong Foodwatch e alcune famiglie hanno sporto denuncia contro lo stato e i produttori, accusati di aver ritardato i richiami e l'informazione al pubblico.

La Francia è l'unico paese europeo ad aver registrato decessi dopo il consumo accertato dei latti incriminati. Altri stati hanno segnalato ospedalizzazioni, ma senza ancora alcun nesso causale dimostrato.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Lo sciopero di Ronaldo porta alle possibili dimissioni del presidente del suo club
Attenzione a queste email a nome di Microsoft SharePoint

Altre notizie

Rockstar maledette. 'Kurt Cobain non si suicidò', tabloid rilancia tesi dell'omicidio

Rockstar maledette'Kurt Cobain non si suicidò', tabloid rilancia tesi dell'omicidio

Inferno di Crans-Montana. Durante l'interrogatorio, Jacques Moretti incontra la madre di due vittime

Inferno di Crans-MontanaDurante l'interrogatorio, Jacques Moretti incontra la madre di due vittime

Evasione fiscale. Peter Spuhler accetta la sentenza sul suo Chalet

Evasione fiscalePeter Spuhler accetta la sentenza sul suo Chalet