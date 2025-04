Robin Greenfield Screenshot video IG

Nei film spesso si vede il protagonista costretto a usare le foglie delle piante per un'improvvisa necessità fisica nel bosco. E c'è da dire che diversi decenni fa, quando non esisteva ancora il wc come lo conosciamo noi, questa era effettivamente la pratica comune.

Una pratica che però potrebbe anche tornare in voga grazie a Robin Greenfield, un attivista ambientale americano che promuove l'uso della Plectranthus barbatus come alternativa alla carta igienica.

Si tratta di un arbusto le cui foglie, profumate di menta e limone, sono morbide al tatto grazie ai loro peletti. Questa pianta è stata adottata in Africa come risposta all'aumento dei prezzi della carta igienica e per contrastare la deforestazione.

Inoltre, secondo «Edge», una società di consulenza sull'impatto ambientale, ogni anno vengono abbattuti circa un milione di alberi per produrre carta igienica.

Martin Odhiambo, erborista del Museo nazionale del Kenya, spiega che le foglie della Plectranthus barbatus sono simili per dimensioni a un quadrato di carta igienica, rendendole adatte sia per i bagni moderni che per il compostaggio.

«Coltivo queste foglie morbide con le quali mi pulisco»

E così - come riporta «Leggo.it» - Greenfield coltiva oltre 100 di queste piante in Florida, distribuendole gratuitamente o dietro donazione, incoraggiando le persone a coltivare la propria carta igienica.

L'attivista ambientale invita a superare le preoccupazioni su cosa pensino gli altri, affermando: «Sarò me stesso, e questo potrebbe significare pulirmi con foglie morbide che coltivo».

Tuttavia, l'uso globale della Plectranthus barbatus incontra delle limitazioni. In Sudafrica, ad esempio, è considerata una specie invasiva e la sua coltivazione è vietata.

Nonostante queste restrizioni, l'uomo propone soluzioni alternative, come l'uso di bagni a compost, dove le foglie possono essere restituite alla terra per produrre terreno fertile.

Questo approccio non solo riduce l'impatto ambientale, ma supporta anche la crescita di nuove colture.

Un'ottima idea o... un passo indietro?

