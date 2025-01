La rapper Dank Demoss sta combattendo in tribunale per il suo diritto al trasporto. Un autista di Lyft si è rifiutato di darle un passaggio a causa del suo peso. dankdemoss / Instagram

La rapper Dank Demoss sta portando Lyft in tribunale dopo che un autista si è rifiutato di darle un passaggio a causa del suo peso. Il video della discussione con l'autista è diventato virale.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te La rapper Dank Demoss ha citato in giudizio il servizio di trasporto Lyft dopo che un autista si è rifiutato di darle un passaggio a causa del suo peso.

La donna chiede un risarcimento e si appella alla legge sui diritti civili Michigan Elliott-Larsen, che vieta la discriminazione sulla base del peso.

Lyft respinge le accuse, sottolinea che gli autisti sono contraenti indipendenti e non commenta i procedimenti in corso. Mostra di più

La rapper Dank Demoss si descrive come una «BBW», una Big Beautiful Woman. La donna di Detroit si batte per la positività del corpo e porta la sua pienezza con orgoglio.

Un autista del servizio si trasporti Lyft, tuttavia, sembra avere un problema con queste persone.

Quando ha visto la sua passeggera, che aveva riservato tramite un'app, ha chiuso le porte e avrebbe voluto lasciarla lì. Questo è quanto afferma la rapper, il cui vero nome è Dajua Blanding. La rivista online «Vice» racconta il caso.

«La mia auto non è attrezzata per il suo peso»

In qualche modo, l'artista riesce a fermare il suo autista e a farsi spiegare perché non vuole darle un passaggio. È «troppo pesante», si sentirebbe nel video che la donna ha pubblicato in seguito.

La sua auto - una Mercedes - non sarebbe attrezzata per il suo peso, spiega lui con voce sottile e parole gentili. Cancella il viaggio e le dice di ordinare un veicolo più grande, un Uber XL.

«Rifiutate ogni persona di grandi dimensioni perché non entra nella vostra auto?», chiede Blanding all'autista, aggiungendo di non aver mai vissuto un'esperienza simile. Nella didascalia del post, lei tagga l'account di Lyft e ammette di sentirsi «umiliata e imbarazzata».

Causa contro il servizio di trasporto Lyft

Demoss ha poi fatto causa al servizio di trasporto in questione. Lo studio legale Marko Law LLC di Detroit, specializzato in questioni di diritti civili, le sta fornendo assistenza legale. E chiede un risarcimento economico per lo stress emotivo, le spese legali e altri danni.

«Secondo la legge sui diritti civili Michigan Elliott-Larsen, negare a qualcuno una servizio a causa del suo peso non è diverso dal negargliela a causa della sua razza o religione», ha spiegato l'avvocato Jon Marko. «La discriminazione di qualsiasi tipo non dovrebbe mai essere tollerata nella nostra società».

Negare a qualcuno un servizio a causa del suo peso non è solo illegale, ma anche pericoloso, aggiunge l'avvocato Zach Runyan. «Immaginate le conseguenze se la signora Blanding non avesse potuto chiedere protezione dopo che l'autista l'aveva abbandonata. Sarebbe potuta finire anche peggio».

Interrogata in merito, la società Lyft ha dichiarato di rifiutare qualsiasi forma di discriminazione, come riporta «NBC News», ma non ha potuto commentare le «controversie» in corso. Inoltre, la società indica il fatto che gli autisti lavorano come contraenti indipendenti.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.