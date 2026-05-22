L'autoproclamatosi Re Jonas I di Svizzera ha dei sogni modesti: «Voglio stare in pace su una spiaggia»

Jonas Lauwiner in un'immagine del 2025 KEYSTONE

Per anni, Jonas Lauwiner è stato solo un giovane di origini marocchine, cresciuto a Interlaken, che sfogliava tranquillamente i registri catastali svizzeri. Quando la Svizzera si è accorta di lui, aveva già vinto. Ora punta alla politica nazionale, ma in fondo vuole solo una vita tranquilla.

Hai fretta? blue News riassume per te A 20 anni il papà gli regalò un piccolo appezzamento di terreno agricolo.

Da allora Jonas Lauwiner ne ha acquistati diversi in tutta la Svizzera, grazie all'articolo 658 del Codice civile svizzero.

Secondo la legge chiunque può acquistare legalmente e ufficialmente un lotto che non ha proprietario, pagando poche centinaia di franchi di spese burocratiche.

Oggi il 34enne possiede più di 117'000 metri quadrati di territorio.

Nel 2019 si auto-coronò re Jonas I, sovrano svizzero.

Perplessità e curiosità da parte dei confederati: «Il ruolo di re è molto particolare in Svizzera perché non è realmente accettato. È molto controverso».

Lauwiner, proprietario anche di alcuni tratti di strade, ha chiesto indennizzi per la manutenzione delle stesse, o in alternativa, sarebbe disposto a venderle a cifre esorbitanti.

Diversi comuni svizzeri si sono così mossi per riottenere i lotti di terreno, ma la legge parla a suo favore.

Ci si affretta ora a modificare la legge, per evitare che succedano episodi simili.

Lui intanto, dopo essere stato eletto nel Consiglio comunale di Burgdorf, vuole candidare anche per il Nazionale.

Ma in fin dei conti il «sovrano» desidera solo una vita serena, «su una spiaggia da qualche parte, godendomi la vita». Mostra di più

Jonas Lauwiner aveva 20 anni quando suo padre gli regalò il suo primo appezzamento di terreno, un piccolo lotto agricolo acquistato a poco prezzo anni prima.

Per la maggior parte delle persone sarebbe stato un bel regalo e nient’altro. Per Lauwiner, invece, è stato un punto di partenza. «Fin da quando avevo 8 anni, ho sempre desiderato un terreno tutto mio. Il mio sogno si è finalmente avverato», ha dichiarato a France 24.

Blue News ha già parlato della storia del nativo di Interlaken, il quale si era accorto che il lotto adiacente non aveva un proprietario registrato. E ai sensi dell’articolo 658 del Codice civile svizzero, ciò significava che chiunque poteva rivendicarlo legalmente e ufficialmente pagando poche centinaia di franchi di spese burocratiche. Così ha fatto.

Una grande ricerca di appezzamenti senza proprietario

Il giovane ha allora iniziato a chiedersi se ce ne fossero altri. «Allora ho pensato: non può essere l’unico; sarebbe stata una fortuna troppo grande se avessi scoperto l’unico appezzamento in Svizzera. Così ho avviato una grande ricerca e ne ho scoperto un altro, e un altro ancora, e un altro», ha raccontato sempre al sito francese.

La ricerca è andata avanti per anni. Nessuno lo ha fermato, perché nessuno sapeva come farlo e così, quando Lauwiner ebbe finito, aveva registrato circa 150 appezzamenti in tutta la Svizzera, più di 117'000 metri quadrati di territorio - che equivalgono a circa 16 campi da calcio - che erano semplicemente rimasti lì, non rivendicati, nei registri dello Stato.

Tra le sue acquisizioni: campi, terreni liberi e 83 strade attivamente utilizzate dal pubblico svizzero ogni singolo giorno. «Oltre 5.000 persone al giorno percorrono le mie strade per tornare a casa», ha osservato.

Era tutto perfettamente legale. Non è stata infranta una sola legge. Una norma esisteva da anni, sepolta nel codice civile, e lui si è semplicemente preso la briga di usarla.

Autoproclamatosi monarca svizzero

Nel 2019, Lauwiner, che all’epoca risiedeva a Burgdorf e lavorava a tempo pieno presso un’azienda farmaceutica, decise che il suo impero fondiario necessitava di una dichiarazione ufficiale.

Organizzò un’incoronazione nella chiesa di Nydegg a Berna, si presentò in pieno abito regale, compresa una corona di oro a 18 carati tempestata di gioielli, e si autoproclamò re Jonas I, monarca simbolico della Svizzera.

Sapeva che avrebbe suscitato perplessità: «Il ruolo di re è molto particolare in Svizzera perché non è realmente accettato. È molto controverso».

Ma nessuno lo ha fermato, «perché non è possibile».

La Svizzera infatti non ha una famiglia reale, né una monarchia nella sua costituzione, né una tradizione storica in tal senso.

Il Lauwiner non lo considera un problema. «Non sono un monarca costituzionale», ha detto. «Sono un monarca simbolico. C'è un re in Svizzera, e sono io, Re Jonas».

I comuni cercano di riottenere le proprietà

Ma poi diversi comuni svizzeri hanno iniziato a scoprire che le strade che i loro residenti utilizzavano da decenni erano ora, tecnicamente, di proprietà del re Jonas.

Nel villaggio di Geuensee, le autorità locali hanno cercato di riottenere la proprietà di una di queste strade. L’offerta di Lauwiner: 150'000 franchi, oppure rinominarla «Chemin Lauwiner».

Hanno rifiutato e hanno invece presentato una denuncia penale per sfruttamento abusivo.

L'avvocato locale Loris Fabrizio Mainardi, che ha presentato la denuncia, ha dichiarato alla «RTS»: «Il dramma in stile operetta del signor Lauwiner non mi interessa di per sé. Ciò che mi fa impazzire è che sta cercando di fare pressione su persone che si trovano in una situazione vulnerabile, imponendo loro le proprie richieste di prezzo».

A Hochdorf, il deputato locale Josef Schuler è stato altrettanto schietto, affermando: «Chiede soldi per qualcosa che non richiede un investimento significativo. Penso che ci stia un po’ prendendo in giro».

Lui però la vede diversamente. «L’unica cosa che addebito è una tassa di manutenzione, non ricavo alcun profitto da queste strade», ha sottolineato. «A volte vendo una strada, ed è così che realizzo un profitto. Non è facile mantenere 149 appezzamenti di terreno».

La porta si sta chiudendo, ma lui l’ha già varcata. I cantoni svizzeri stanno ora procedendo per modificare la legge, dando ai comuni il diritto di prelazione sui terreni non reclamati per impedire a chiunque di ripetere la manovra di Lauwiner.

Per quanto riguarda i politici e i funzionari che ora si affannano a reagire, ha affermato di capire perfettamente cosa li spinga realmente. «Sono semplicemente gelosi perché l’idea non è venuta a loro», ha detto.

I primi passi nella politica locale

Nel 2024 il 34enne si è candidato al Consiglio comunale di Burgdorf con il nome di Re Jonas Lauwiner, ottenendo quasi 700 voti come indipendente e aggiudicandosi così un seggio.

E ora punta alla politica nazionale.

Eppure, al di là della corona e delle polemiche, la sua visione dichiarata per il futuro è sorprendentemente modesta: «Alla fine voglio davvero stare in pace, su una spiaggia da qualche parte, godendomi la vita». Proprio come un re.