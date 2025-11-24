Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti

Morgan Geyser è in fuga da sabato. Wikipedia

Negli Stati Uniti la polizia del Wisconsin è alla ricerca di Morgan Geyser, una delle protagoniste del caso «Slender Man» del 2014. La 23enne è evasa nel fine settimana da una struttura residenziale sorvegliata.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Morgan Geyser, una delle autrici dell’accoltellamento di «Slender Man» del 2014, è fuggita da una struttura assistita in Wisconsin dopo aver tagliato il braccialetto elettronico.

La 23enne era stata condannata a 40 anni di internamento psichiatrico per aver accoltellato una coetanea insieme a un’amica quando aveva dodici anni.

La polizia la cerca da sabato sera, quando è stata vista per l’ultima volta. Mostra di più

A Madison, nello Stato americano del Wisconsin, da sabato è scattato il massimo livello di allerta. Morgan Geyser, una delle due ragazze responsabili dell'accoltellamento di «Slender Man» nel 2014, è fuggita nella serata di sabato da una struttura abitativa protetta a Sun Prairie, un sobborgo della capitale statale.

La 23enne ha tagliato il braccialetto elettronico alla caviglia ed è riuscita a far perdere le proprie tracce, come ha comunicato domenica la polizia.

L'accoltellamento del 2014

Geyser era stata considerata psicologicamente instabile e condannata a 40 anni di internamento in una clinica psichiatrica.

Lei e l’amica dell’epoca, Anissa Weier, all’età di dodici anni avevano attirato una coetanea in un bosco e l’avevano colpita con 19 coltellate, convinte di dover placare così la figura immaginaria di «Slender Man», nata su Internet.

La vittima, gravemente ferita, era riuscita a trascinarsi fino a una strada, dove un ciclista l’aveva trovata e aveva immediatamente dato l’allarme.

Vista l'ultima volta sabato sera

Anissa era stata condannata a 25 anni: nel 2021 ha ottenuto la libertà vigilata, soggetta a severe restrizioni per altri 25 anni, e nel 2023 è stata infine liberata anche dal monitoraggio elettronico.

Morgan, invece, rimaneva sottoposta alla condanna di 40 anni di internamento psichiatrico.

Dopo essere stata trasferita in una forma di residenza assistita, Geyser continuava comunque a essere vigilata dalle autorità e monitorata tramite GPS.

Stando al comunicato della polizia, è stata vista l’ultima volta sabato intorno alle 20, in compagnia di un’adulta conosciuta. Da allora, non si hanno più notizie di lei.