L'aviaria si diffonde: «Ci sono infezioni di cui non siamo a conoscenza»

Un cliente acquista uova presso Maust's California Poultry, nella città californiana di Chino, il 6 marzo. KEYSTONE

La più grande ondata documentata di influenza aviaria si sta attualmente diffondendo in diverse parti del mondo. L'agente patogeno colpisce principalmente gli uccelli, ma è stato riscontrato anche in molti mammiferi. Ecco alcune risposte alle domande più importanti.

Il 25 marzo di un anno fa, dagli Stati Uniti è arrivata una notizia terribile: una forma di influenza aviaria H5N1 è stata individuata per la prima volta nelle mucche da latte, inizialmente negli Stati del Texas, del Kansas e del Nuovo Messico.

Che cosa è successo da allora, e che cosa succederà in seguito?

Qual è la situazione attuale negli Stati Uniti?

Non c'è alcun segno di contenimento dell'ondata. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), negli Stati Uniti sono stati registrati più di 12'500 contagi negli uccelli selvatici e sono stati abbattuti più di 166 milioni di uccelli d'allevamento, come polli e anatre.

Inoltre sono stati rilevati focolai in quasi 1'000 mandrie di bovini in 17 Stati. Sono stati rilevati 70 casi umani. I bovini hanno spesso meno appetito e producono meno latte.

Secondo le autorità, l'infezione è stata probabilmente trasmessa principalmente attraverso gli uccelli selvatici e poi passata attraverso le macchine da mungitura e le mammelle.

Un'azienda agricola di Austin, in Texas: anche i bovini sono ora colpiti dall'influenza aviaria. KEYSTONE

All'inizio dell'anno, una persona è morta per la prima volta nel Paese dopo essere stata infettata dal virus dell'influenza aviaria H5N1. Secondo le autorità, il residente della Louisiana aveva più di 65 anni e aveva anche altri problemi di salute.

Questi sono solo però i dati pubblicati. In un piccolo studio del CDC condotto a settembre, 3 veterinari su 150 erano portatori di anticorpi del virus. Due di loro non avevano avuto contatti con animali infetti o casi sospetti.

Gli esperti hanno concluso che il virus deve essere molto più diffuso tra gli animali e gli esseri umani di quanto si sappia ufficialmente. «Non conosciamo l'estensione di questa epidemia negli Stati Uniti», ha dichiarato al New York Times il virologo Seema Lakdawala della Emory University di Atlanta. «Ovviamente ci sono infezioni di cui non siamo a conoscenza».

C'è un rischio per gli esseri umani?

Secondo i CDC, la trasmissione da uomo a uomo non è ancora stata dimostrata.

Il rischio per la popolazione generale è basso e le persone infette sono quasi esclusivamente quelle che hanno un contatto diretto con il bestiame o il pollame, come i lavoratori agricoli.

Le autorità consigliano generalmente di evitare il contatto con animali malati o morti.

E il latte, la carne e le uova?

I prodotti a base di latte, carne e uova disponibili in commercio sono sicuri, dato che il calore e la pastorizzazione eliminano il virus, sottolineano i CDC. Ma il consumo di latte crudo non è raccomandato.

L'approvvigionamento di carne e latte in quantità sufficiente non è a rischio. I bovini possono sopravvivere a un'infezione e non devono essere uccisi.

Rivenditore di Alameda, California: le uova a prezzi accessibili a volte scarseggiano. KEYSTONE

Dall'inizio dell'epidemia però negli Stati Uniti sono stati abbattuti più di 160 milioni di uccelli da allevamento. Questo ha fatto salire alle stelle il prezzo della carne di pollo e soprattutto delle uova. Le uova scarseggiano in molti luoghi e i supermercati spesso vendono solo una confezione per cliente. La questione è anche politicamente esplosiva.

Durante la campagna elettorale, Donald Trump ha ripetutamente incolpato il suo predecessore Joe Biden per l'alta inflazione e ha promesso che con lui alla presidenza tutto sarebbe stato più economico... finora senza successo.

Questo gli è valso il ridicolo da parte dei democratici. Il presidente ha ripetutamente sottolineato - senza fornire alcuna prova - che Biden era responsabile del fatto che i prezzi delle uova nel Paese erano «fuori controllo».

Cosa stanno facendo ora Trump e RFK Jr.?

L'epidemia ha colpito gli Stati Uniti in un momento turbolento. Dopo il cambio di governo, alcune delle autorità competenti sono ancora senza una guida e sono state colpite da tagli e riduzioni di fondi.

Non è stata ancora presentata una strategia unitaria e Trump sta ignorando il più possibile la questione.

In California non solo i prezzi delle uova, ma anche quelli degli animali vivi stanno salendo alle stelle. KEYSTONE

Una delle questioni chiave riguarda le vaccinazioni: mentre la precedente amministrazione aveva commissionato studi pertinenti e c'era già un'approvazione condizionata per un vaccino, il nuovo ministro della salute Robert F. Kennedy Jr. è molto più critico su questa opzione.

Tutte le sue autorità lo sconsigliano, ha dichiarato recentemente RFK Jr. al canale televisivo «Fox News». È possibile che le vaccinazioni trasformino i pollai in «fabbriche di mutazioni».

Cosa dicono gli esperti?

Molti sono molto preoccupati, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Dalla Germania sono arrivate aspre critiche: purtroppo non c'è alcun segno che si stiano prendendo misure per fermare rapidamente ciò che sta accadendo, afferma Martin Beer, vicepresidente dell'Istituto Friedrich Loeffler (FLI) sull'isola di Riems, vicino a Greifswald.

Il virologo berlinese Christian Drosten conferma l'impressione che negli Stati Uniti si ponga più l'accento sull'evitare danni economici a breve termine che sulla prevenzione di un'eventuale ulteriore zoonosi: «È sorprendente quanto poco si faccia il monitoraggio mirato delle infezioni e l'approfondimento dei dati, sia negli animali che nell'uomo».

L'influenza aviaria diventerà la prossima pandemia?

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) non è affatto chiaro, ma sicuramente queste malattie infettive trasmesse dagli animali all'uomo hanno il potenziale per farlo. E quindi devono essere ben monitorate e contenute il più possibile.

Allevamento di polli a New York. KEYSTONE

Inoltre a ogni trasmissione potrebbero verificarsi mutazioni che potrebbero cambiare le proprietà del virus e quindi aumentare il rischio potenziale per l'uomo.

Ad esempio una nuova variante è apparsa di recente nelle mucche per la prima volta negli Stati Uniti. D1.1 è stato rilevato nel latte di mucca in Nevada. In precedenza, le infezioni da questo virus erano state attribuite alla variante B3.13.