Barometro I lavoratori svizzeri soffrono di esaurimento emotivo

SDA

20.11.2025 - 09:30

Più di un quarto degli intervistati dichiara di dover essere reperibile al di fuori dell'orario di lavoro, il che rende ancora più difficile il recupero.
Più di un quarto degli intervistati dichiara di dover essere reperibile al di fuori dell'orario di lavoro, il che rende ancora più difficile il recupero.
Keystone

I lavoratori svizzeri sono sempre più esausti dal punto di vista emotivo dopo il lavoro. Hanno anche vieppiù difficoltà a staccare la spina, come mostra il «Barometro delle condizioni di lavoro» pubblicato oggi per conto dell'organizzazione sindacale Travail.Suisse.

Keystone-SDA

20.11.2025, 09:30

20.11.2025, 09:39

Dal barometro risulta che quattro intervistati su dieci si sentono regolarmente esauriti alla fine della giornata lavorativa. Più di un quarto di loro dichiara di dover essere reperibile al di fuori dell'orario di lavoro, il che rende ancora più difficile il recupero.

Circa un terzo degli interrogati afferma di non avere abbastanza tempo per riposarsi. Un quinto di loro ritiene addirittura che sia quasi impossibile conciliare la vita professionale con quella privata.

Nel contempo, l'82,6% degli intervistati si è comunque detto soddisfatto del proprio lavoro, con un leggero aumento rispetto al 2024.

Il barometro viene realizzato ogni anno da Travail.Suisse e dalla Scuola universitaria professionale di Berna. Per l'edizione 2025 sono state intervistate 1'422 persone in tutta la Svizzera.

