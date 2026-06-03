Un'ape regina (con li punto verde nella foto d'archivio) e le sue operaie. Keystone

Non basta la pappa reale per crescere un'ape regina: servono 'culle' reali confortevoli e foderate da una speciale cera, oltre che una 'corte' di giovani api operaie specializzate nella preparazione e nella gestione di questi ambienti.

Keystone-SDA SDA

Una sorta di Buckingham Palace a misura d'alveare, come dimostra uno studio pubblicato su Nature dai ricercatori dell'Università della California a Riverside.

Le api regine e le api operaie iniziano la loro vita come uova quasi identiche. Eppure le regine crescono di più, maturano più velocemente e vivono molto più a lungo delle api operaie. Sono anche le uniche a deporre le uova nella colonia per produrre la successiva generazione di api. Gli studiosi hanno a lungo pensato che l'alimentazione a base di pappa reale fosse l'elemento chiave alla base di questa trasformazione, ma in realtà è solo una parte della storia.

I ricercatori hanno infatti scoperto che le camere di cera in cui si sviluppano le larve delle future api regine (chiamate celle reali o culle reali) non sono semplici rifugi protettivi, ma ambienti attentamente progettati, essenziali per la produzione di regine sane. Le celle reali, a forma di arachide, sono costruite con cera dalle proprietà fisiche e chimiche distinte, che le rendono meno dense, più flessibili e più capaci di mantenere calore e umidità per lo sviluppo delle larve. La cera differisce anche per gli acidi grassi e i segnali chimici presenti, creando quello che i ricercatori descrivono come un ambiente di sviluppo specializzato.

Lo studio ha permesso inoltre di identificare delle api operaie finora sconosciute, le 'costruttrici di celle reali': sono più giovani delle altre operaie dell'alveare, mantengono temperature corporee elevate e una fisiologia alterata mentre si prendono cura delle future regine. Il calore extra sembra accelerare lo sviluppo: le api regine maturano in circa 16 giorni rispetto ai circa 21 giorni necessari alle api operaie, un vantaggio quando una colonia ha urgente bisogno di una nuova regina.

Inoltre, anziché limitarsi a riciclare la cera, le api raccolgono, modificano e arricchiscono attivamente i materiali per le celle reali. Attivano inoltre diversi processi biologici legati alla produzione di cera, modificando di fatto il funzionamento del loro corpo mentre si prendono cura delle future regine.

Il processo assomiglia più a una corte reale che a un semplice vivaio di insetti. «Si può paragonare a Buckingham Palace», spiega l'entomologo Boris Baer. «Esiste un gruppo di api dedicato esclusivamente all'allevamento della regina e, se non svolge correttamente questo compito, la colonia non può riprodursi». I ricercatori hanno riscontrato lo stesso schema sia nelle api mellifere asiatiche che in quelle europee, suggerendo che questa strategia possa essere profondamente radicata nell'evoluzione delle api.