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È il punto di non ritorno? L'intelligenza artificiale applicata alle simulazioni di guerra usa sempre le armi atomiche. L'Umanità è in pericolo?

Philipp Dahm

29.4.2026

Una figura di «Terminator» fatta di rottami metallici a un posto di blocco a Kiev, fotografata il 25 marzo 2022 poco dopo lo scoppio della guerra.
Una figura di «Terminator» fatta di rottami metallici a un posto di blocco a Kiev, fotografata il 25 marzo 2022 poco dopo lo scoppio della guerra.
KEYSTONE

L'intelligenza artificiale sta cambiando la guerra: in Ucraina sta superando gli ostacoli pratici, in Occidente aiuta nella pianificazione teorica. I critici mettono addirittura in guardia dall'estinzione dell'umanità. Quanto possiamo spingerci oltre?

Philipp Dahm

29.04.2026, 13:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La guerra in Ucraina ha rivoluzionato l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) in guerra.
  • Il timore che l'IA possa spazzare via l'umanità è aumentato in questo periodo.
  • Nei giochi di guerra simulati, l'IA si affida agli attacchi nucleari il 95% delle volte. 
  • Johannes Lederer dell'Università di Amburgo ha un suggerimento pragmatico per controllare la situazione.
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L'invasione russa dell'Ucraina ha rivoluzionato la guerra con i droni. Secondo il Polytechnique Inside, dal 2024 tra il 75 e il 95% dei danni sul terreno è attribuito a questi velivoli telecomandati, secondo «Polytechnique Inside». Kiev avrebbe prodotto nel 2025 circa cinque milioni di droni.

Ma anche questi hanno bisogno di piloti per essere controllati e spesso le interferenze elettroniche impediscono loro di trovare il bersaglio.

L'intelligenza artificiale (IA) intende porre rimedio a questi problemi: l'azienda statunitense Shield AI ha appena annunciato una collaborazione con Kiev.

Shield AI ha sviluppato un sistema chiamato Hivemind, una sorta di «intelligenza di sciame», destinato a essere integrato nei droni ucraini. L’obiettivo è consentire loro di modificare autonomamente le rotte in caso di pericolo e coordinarsi tra loro

Uno sciame di droni così controllato dovrebbe essere in grado di suddividere gli obiettivi tra di loro e di impegnarli in modo indipendente nonostante le interferenze.

I vantaggi pratici in Ucraina

L'uomo si limita a specificare l'obiettivo: l'IA decide come raggiungerlo. Anche l'azienda americano-ucraina Swarmer sta lavorando a questa soluzione.

Il motivo è chiaro: in contesti come la città contesa di Pokrovsk, nel Donetsk, «molti sistemi occidentali non funzionano» a causa delle interferenze russe, come riporta «Forbes».

In Ukraine, a new interceptor drone, the UEB-1 by OSIRIS AI, has been developed. It uses onboard data processing, allowing it to carry out interception missions with minimal operator involvement. militarnyi.com/uk/news/v-uk...

[image or embed]

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 25. März 2026 um 18:03

Le innovazioni riguardano anche le operazioni terrestri. L'uso di robot riduce il rischio di perdere persone.

L’impiego di robot riduce il rischio di perdite umane, e le forze armate ucraine utilizzano sempre più veicoli terrestri senza pilota (UGV, ovvero Unmanned Ground Vehicle.

«I moderni UGV sono semi-autonomi», spiega alla BBC un soldato di nome Afghan.

Ukraine unveils AI-driven heavy ground robot defence-blog.com/ukraine-unve...

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— The Defence Blog (@defence-blog.com) 19. September 2025 um 12:23

E continua: «Possono muoversi da soli, possono osservare e seguire il nemico. Ma la decisione di aprire il fuoco è ancora presa da un uomo». L'obiettivo è evitare errori fatali perché i sistemi non funzionano ancora perfettamente.

Anche sul fronte marittimo si registrano sviluppi: droni navali guidati dall’IA sono in grado di attaccare navi russe, nel Mar Nero e oltre, anche senza contatto radio. Un modello che sta già venendo imitato altrove.

Dalla guerra alla pianificazione occidentale

Ciò che funziona in Ucraina non passa inosservato in Occidente. L’esercito francese ha recentemente firmato un contratto con la società parigina Mistral per integrare l’IA nelle proprie forze armate.

In questo caso, però, l’obiettivo non è tanto la «kill chain», ossia la sequenza operativa di un attacco, quanto la gestione dei dati: migliorare il flusso di informazioni, sviluppare strumenti per l’analisi documentale, tenere registri, coordinare la logistica e tradurre testi, come riporta Army Recognition.

Parigi punta così anche a una soluzione nazionale, con l’intento di preservare la propria autonomia strategica.

Il timore di scenari estremi

Anche un’IA apparentemente limitata alla gestione dei dati può però avere conseguenze letali. Lo dimostra l’attacco statunitense a una scuola femminile a Minab, in Iran: la selezione del bersaglio sarebbe stata affidata al sistema Maven sviluppato da Palantir Technologies, cofondata dal miliardario Peter Thiel.

The Rise of Military AI Exploring the intersection of military strategy, corporate innovation, and democratic accountability. @maddow.bsky.social @maddowblog.bsky.social

[image or embed]

— Keri Baugh (@keribaugh.bsky.social) 15. März 2026 um 01:31

Sono dunque plausibili gli scenari catastrofici raccontati da film come «Metropolis», «Matrix» o «Terminator»?

Alcuni esperti avvertono che le macchine intelligenti potrebbero davvero eliminare l'umanità. Geoffrey Hinton, il «padrino dell'IA», ha dichiarato alla CNBC: «Dico spesso che c'è una probabilità del 10-20% che l'IA ci spazzerà via».

Ex ricercatore di OpenAI, società madre di ChatGPT, Daniel Kokotajlo ha lasciato l’azienda in polemica con la sua cultura interna.

Secondo lui, entro cinque anni un’IA potrebbe arrivare a eliminare i propri creatori, ad esempio tramite armi biologiche.

«Non siamo ancora a quel punto»

Uno studio del King's College di Londra, pubblicato alla fine di febbraio, ha esaminato il comportamento dell'IA nei giochi di guerra: «L'escalation nucleare era quasi onnipresente», riassume il professor Kenneth Payne.

«Le armi nucleari tattiche sono state utilizzate nel 95% dei giochi e il 76% ha raggiunto minacce nucleari strategiche».

I modelli Claude e Gemini avrebbero considerato le armi atomiche come strumenti legittimi. GPT-5.2 si sarebbe distinto, limitando gli attacchi a obiettivi militari ed evitando i centri abitati.

«Da anni mi batto per un’IA responsabile», commenta Katrin J. Yuan a blue News. «Non siamo ancora pronti». Secondo l’esperta dello Swiss Future Institute e presidente dell’AI Future Council, l’IA imita l’uomo ma «ragiona in modo completamente diverso».

Un esempio: se programmata per massimizzare la felicità umana, potrebbe concludere che gli esseri umani stessi sono un ostacolo al proprio benessere.

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La questione dei dati e dei limiti etici

L'input dell'IA è ovviamente l'elemento fondamentale: la base su cui poggia deve essere giusta.

Da un lato, La qualità dei dati resta cruciale. Secondo «The Guardian», nel caso dell’attacco a Minab il sistema Maven non sarebbe stato aggiornato con informazioni recenti. 

Dall'altro lato, servono anche regole etiche chiare. Le aziende cercano di muoversi in questa direzione. Anthropic e OpenAI, sviluppatrici rispettivamente di Claude e ChatGPT, stanno assumendo esperti in armi chimiche, biologiche ed esplosivi per evitare che l’IA venga sfruttata, ad esempio, per costruire ordigni, come riporta la BBC.

Anthrophic ha inoltre rifiutato di concedere al Pentagono un accesso completo al codice di Claude, temendo un uso improprio. Ne è nato un contenzioso legale ancora in corso

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Verso un’autorità internazionale

Il problema resta globale: se alcuni Paesi si impongono limiti e altri no, il rischio persiste. «È chiaramente una questione internazionale», sottolinea Johannes Lederer, matematico formatosi al Politecnico federale di Zurigo e oggi docente ad Amburgo.

Pur riconoscendo la diversità di valori tra Stati, Lederer indica un possibile modello: l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) di Vienna.

«È riuscita relativamente bene a limitare la proliferazione delle armi nucleari. Un approccio simile potrebbe funzionare anche per l’intelligenza artificiale applicata alle armi», conclude.

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