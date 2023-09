Le auto spiano in massa i loro proprietari

Nissan è particolarmente sfacciata quando si tratta di protezione dei dati. KEYSTONE

Un'indagine sulle pratiche di protezione dei dati delle case automobilistiche giunge a una conclusione devastante. Un produttore vuole addirittura raccogliere dati sulle «attività sessuali» dei suoi clienti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il produttore di browser Mozilla ha esaminato la protezione dei dati presso le principali case automobilistiche.

Il risultato è devastante: nessun produttore si preoccupa abbastanza della protezione dei dati personali.

Questi sono molto redditizi per i produttori, che spesso li vendono a terzi. Mostra di più

Mozilla, la fondazione che sta dietro al browser web Firefox, ha esaminato le pratiche di privacy di 25 case automobilistiche. Ha così attestato il fallimento di tutte, affermando che si trattava di un «incubo della protezione dei dati su ruote».

Sono stati testati tutti i principali produttori, da Volkswagen a Ford, passando per Tesla. Le auto moderne sono dotate di una moltitudine di sensori che possono raccogliere dati sia sul veicolo che sul conducente. Nel frattempo, esistono anche molte app che possono collegarsi ai veicoli e raccogliere ulteriori dati.

I produttori vogliono conoscere la vita sessuale

Come tutti sappiamo, i dati sono l'oro del XXI secolo e praticamente tutte le case automobilistiche stanno cercando di generare ulteriori entrate con essi. Secondo Mozilla, Volkswagen utilizza il comportamento in frenata, tra le altre cose, per riprodurre pubblicità mirate.

Il produttore giapponese Nissan ha fatto il peggio. «La politica sulla privacy di Nissan è probabilmente la più folle, inquietante, spaventosa, triste e incasinata che abbiamo mai letto», scrive Mozilla.

Negli Stati Uniti, il produttore si arroga addirittura il diritto di raccogliere e condividere i «dati genetici» e «l'attività sessuale» dei suoi clienti. Kia sostiene inoltre di raccogliere dati sulla «vita sessuale» dei suoi conducenti.

Anche la sicurezza dei dati è scarsa

Secondo Mozilla, anche la sicurezza dei dati delle case automobilistiche è scarsa. In nessuno di essi è stato possibile garantire che i dati personali raccolti dalle auto siano memorizzati in forma criptata. C'è quindi il rischio aggiuntivo che tutti questi dati sensibili possano cadere nelle mani sbagliate.

Mozilla lamenta anche il fatto che gli automobilisti non hanno praticamente alcuna possibilità di opporsi all'uso dei loro dati. Accettare le condizioni di protezione dei dati dei produttori, a volte estremamente permissive, è di solito un prerequisito per l'acquisto di un'auto.