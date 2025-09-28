Una bara fantasiosa, come se ne vedono tante ai funerali in Ghana. KEYSTONE

Le Fantasy Coffin del Ghana, oltre ad essere un ricordo vivace del defunto in un momento di sconforto, sono oramai diventate una specie di patrimonio nazionale. Sono finite anche nel più grande museo dei funerali, in Texas, e stanno attirando sempre più turisti nella capitale del Paese africano.

Hai fretta? blue News riassume per te La bare fantasiose sono una particolarità del popolo Ga del Ghana.

Oggi sono diventati dei veri e propri capolavori, tanto da essere ricercati da collezionisti d'arte e gallerie.

Lo scopo di queste casse da morto vuole riflettere i talenti e i gusti del defunto, aiutando i partecipanti al funerale a riconnettersi con l'individuo, unico, a cui stanno dicendo addio.

Un crescente numero di turisti, una volta ad Accra, capitale del Ghana, fa visita ai laboratori per ammirare i capolavori oltre che ascoltare le storie degli artigiani. Mostra di più

Sebbene le bare fantasiose siano comuni tra il popolo Ga di Accra, in Ghana, stanno diventando una pratica diffusa che offre un'alternativa colorata alle semplici casse di legno.

Ogni pezzo, unico, è realizzato non solo per seppellire il defunto, ma anche per incarnare l'essenza della sua vita. Possono essere così colorate da rendere attraente la morte.

Conosciute localmente come abebu adekai (letteralmente «scatole dei proverbi»), le bare sono in legno e vagamente oblunghe, ma la loro somiglianza con quelle ordinarie finisce qui.

Sono delle vere e proprie opere d'arte, ispirate ad animali, oggetti domestici, mezzi di trasporto e persino al cibo. I loro creatori dedicano anni al loro mestiere, combinando abilità di falegnameria con un occhio per il design stravagante.

«La tua bara parla di te»

Uno di questi artisti è Eric Kpakpo Adotey, marito e padre di quattro figli, che intaglia bare presso l'Erico Carpentry Workshop nella Grande Accra.

Per Eric, le bare fantasiose riflettono i talenti e i gusti di una persona e aiutano i partecipanti al funerale a riconnettersi con l'individuo unico a cui stanno dicendo addio. «La tua bara parla di te», spiega all'agenzia AP.

«Non appena le persone vedono una bara a forma di pesce rosso, capiscono che la persona era un pescatore. Se vedono una scarpa da calcio, capiscono che quella persona era un calciatore».

Eric Kpakpo Adotey espone una bara a forma di aeroplano davanti al suo negozio a La, Accra, Ghana. KEYSTONE

Sebbene l'idea di seppellire il nonno in una scarpa gigante o in una pianta di platano possa sembrare insolita ad alcuni, le bare fantasiose ricordano alle persone com'erano i loro cari nel fiore degli anni.

«La gente piange meno»

Più il design è colorato, più trasforma l'atmosfera di un funerale, suscitando ricordi e domande curiose: un potere emotivo che rende la creazione di bare incredibilmente significativa per artisti come Eric.

Immaginate di vedere dei becchini che trasportano una gigantesca bara a forma di microfono. «Se vedete un microfono, capite che si tratta di un musicista, capite?», dice ancora il particolare falegname.

«La gente inizia a pensare: un musicista? Che tipo di canzoni cantava quando era in vita? Questo cambia l'atmosfera».

Confrontate dunque una di queste creazioni con una semplice bara di legno, che riflette il silenzio della morte. «La gente piange meno», dice.

Alcuni uomini trasportano la bara decorata per l'ex proprietario di una scuola, durante il suo funerale, ad Accra, in Ghana, sabato 26 luglio 2025. KEYSTONE

Una missione che va oltre

La capacità di esaudire alla perfezione il desiderio di una famiglia e di donarle gioia e consolazione in un momento straziante della sua vita è di per sé una ricompensa.

Ma la missione di Eric e dei suoi collaboratori va oltre: «Voglio portare queste opere d'arte non solo nella comunità locale, ma desidero anche che le persone vedano cosa siamo in grado di fare noi ghanesi».

Il sui manufatti e quelli di altri come lui non sono certo passati inosservati negli anni. Infatti le bare fantasiose sono molto richieste dagli appassionati d'arte (tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, morto nel 2024) e dalle gallerie.

Ma c'è di più. La più grande collezione di questo genere di casse da morto al di fuori del Ghana si trova a Houston, in Texas, presso il National Museum of Funeral History.

Inoltre, vi è un numero crescente di turisti, anche se non vi sono cifre ufficiali, che stanno aggiungendo le bare fantasiose ai loro itinerari in Africa occidentale.

I visitatori possono fare un salto nei laboratori di produzione delle bare per assistere di persona alla frenesia creativa del taglio e della martellatura, ascoltare le storie di falegnami come Eric e vedere il loro evidente orgoglio per la complessa disciplina della fabbricazione delle bare.