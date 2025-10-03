Il boom delle iniezioni dimagranti continua senza sosta in Svizzera. Steffen Trumpf/dpa (Archivbild)

Alcune casse malati rifiutano sempre più spesso di coprire i costi delle iniezioni dimagranti per i pazienti in sovrappeso. Gli esperti sono indignati: l'UFSP sta ora rivedendo le linee guida per il rimborso.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te In seguito a un cambiamento di prassi, alcune casse malati, soprattutto la KPT, rifiutano di coprire i costi delle iniezioni dimagranti per alcuni pazienti.

La Swiss Multidisciplinary Obesity Society è indignata da questo approccio e ha scritto una lettera aperta alla Confederazione.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vuole ora rivedere le linee guida per il rimborso. Mostra di più

Le iniezioni per la perdita di peso sono molto popolari in Svizzera e aiutano i pazienti a perdere peso. D'altra parte, anche i costi per le casse malati sono in forte aumento.

Il numero di preparati prescritti è più che raddoppiato nell'ultimo anno. L'associazione degli assicuratori-malattia Prio Swiss stima che quest'anno i farmaci costeranno al LAMal 180 milioni di franchi.

Come riporta il «Tages-Anzeiger», alcune compagnie, in particolare la KPT, stanno cercando di ridurre i costi interpretando le norme in modo più restrittivo. Questo nonostante il fatto che le persone interessate soddisfino effettivamente i criteri per il trattamento a pagamento.

Esperti sconcertati

Secondo le linee guida, attualmente il rimborso è possibile solo se i preparati sono prescritti da specialisti in endocrinologia e diabetologia o da centri specializzati in obesità.

Una nuova interpretazione da parte delle casse malati prevede che si applichino entrambe le condizioni. Ciò significa che solo gli endocrinologi che lavorano anche in centri specializzati per l'obesità saranno autorizzati a prescrivere.

La nuova prassi sta suscitando l'indignazione degli esperti. La Swiss Multidisciplinary Obesity Society (SMOB) ha scritto una lettera aperta all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

La società denuncia l'approccio delle assicurazioni e chiede che venga ritirata tale prassi. La SMOB scrive che la prassi non ha motivazioni mediche, ma puramente economiche e va a scapito dei gruppi di pazienti più vulnerabili.

«Pericoloso in termini di politica sanitaria»

Questa pratica fa sì che «numerosi pazienti affetti da obesità non siano più in grado di continuare da un giorno all'altro il loro trattamento in corso e indicato dal punto di vista medico».

La SMOB chiede di «chiarire immediatamente» che sia gli specialisti in endocrinologia/diabetologia che i centri per l'obesità sono autorizzati a prescrivere il farmaco.

«Ciò che sta emergendo non è solo insostenibile dal punto di vista medico, ma anche molto pericoloso in termini di politica sanitaria», si legge nella lettera.

Adeguare le linee guida

D'altra parte, l'UFSP conferma che l'approccio della KPT è corretto in base alle regole attuali. Poiché le linee guida per il rimborso non sono chiare, l'ufficio sta attualmente esaminando un adeguamento. Saranno consultati anche il produttore di Wegovy, Novo Nordisk, lo SMOB e altri esperti.

L'UFSP ha definito le linee guida per evitare che i trattamenti per motivi di stile di vita vadano a scapito della popolazione.

Secondo le limitazioni, i pazienti devono essere in grave sovrappeso, cioè avere un BMI (indice di massa corporea) pari o superiore a 35, o avere comorbidità legate al peso. Sono inoltre richieste consulenza nutrizionale e attività fisica.