La principessa Bha è in coma da tre anni e mezzo. È molto popolare in Thailandia (foto d'archivio). Peerapon Boonyakiat/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

A seguito di nuove complicazioni, cresce la preoccupazione per la principessa thailandese Bha. La popolare rampolla reale è in coma dalla fine del 2022. Il Palazzo riferisce di infezioni a diversi organi e di problemi cardiaci.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Lo stato di salute della principessa thailandese Bajrakitiyabha ha continuato a peggiorare, secondo la famiglia reale.

Diverse infezioni hanno portato a complicazioni, tra cui aritmia cardiaca e problemi alla pressione sanguigna, ai polmoni e ai reni.

La figlia 47enne del re Maha Vajiralongkorn è in coma da quando è collassata nel dicembre 2022. La causa sarebbe stata un problema cardiaco.

La principessa Bha è considerata una stretta confidente del re e una possibile figura nell'irrisolta successione al trono. Mostra di più

Secondo la famiglia reale, lo stato di salute della principessa thailandese Bajrakitiyabha è peggiorato. Diverse infezioni in vari organi hanno portato a complicazioni, ha annunciato il Palazzo sul suo sito web.

La 47enne figlia maggiore del re Maha Vajiralongkorn è stata ricoverata nel dicembre 2022 dopo un collasso. Da allora è in coma.

Secondo il comunicato ad aprile i medici hanno scoperto un'infezione allo stomaco che ha causato un'infiammazione all'intestino. Di conseguenza la pressione sanguigna della principessa si è abbassata e si è verificata un'aritmia cardiaca.

La principessa è in cura con farmaci e dispositivi medici stanno supportando la sua funzione polmonare e renale. Ma le sue condizioni hanno continuato a peggiorare. I medici stanno monitorando la paziente da vicino e le stanno fornendo ulteriori cure.

Improvvisamente è collassata mentre addestrava i suoi cani

La famiglia reale rilascia solo aggiornamenti sporadici sulle condizioni della «principessa Bha», come viene chiamata in patria.

Tre anni e mezzo fa ha avuto un improvviso collasso mentre addestrava i suoi cani nella provincia nord-orientale di Nakhon Ratchasima. La causa sarebbe stata un problema cardiaco.

Da allora è stata ricoverata al King Chulalongkorn Memorial Hospital di Bangkok. Per molto tempo non si è saputo molto sulle sue condizioni esatte.

Dopo il suo collasso la gente ha ripetutamente pregato e deposto fiori davanti a un altare con un ritratto della principessa allestito in ospedale. I thailandesi si sono inginocchiati davanti al suo ritratto anche in molti templi del Paese.

Molte persone hanno atteso in ospedale notizie dopo il collasso della principessa. (foto d'archivio). Carola Frentzen/dpa

La dottoressa in legge è nata dal primo matrimonio dell'attuale re Maha Vajiralongkorn. È stata ambasciatrice del suo Paese in Austria dal 2012 al 2014. Ha anche lavorato temporaneamente presso le Nazioni Unite a New York.

Secondo gli osservatori, la principessa Bha fa parte da anni della cerchia ristretta del re, che non ha ancora nominato un erede ufficiale.

Ma gli uomini sono generalmente favoriti nella successione al trono. Solo a ottobre la madre del monarca, Sirikit, è morta all'età di 93 anni.