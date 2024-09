Papa Francesco è in visita in Belgio. Andrew Medichini/AP/dpa

Le dichiarazioni di Papa Francesco sul ruolo della donna in un'università belga hanno suscitato grande disappunto. L'università cattolica esprime la sua disapprovazione.

SDA

Papa Francesco ha suscitato grande disappunto in un'università belga per i commenti sul ruolo delle donne.

«La donna è accoglienza feconda, cura, devozione viva», ha dichiarato Francesco, aggiungendo che: «È brutto quando una donna vuole farsi uomo».

Le dichiarazioni di Papa Francesco sul ruolo della donna hanno suscitato grande disappunto in un'università belga. «L'UC Louvain esprime la propria incomprensione e disapprovazione per la posizione espressa dal Pontefice riguardo al ruolo della donna nella Chiesa e nella società», ha dichiarato l'università cattolica di Louvain-la-Neuve, in Vallonia.

«Una donna è una donna e questo è importante»

«Tutte le persone dovrebbero essere in grado di svilupparsi all'università e nella società, indipendentemente dalla loro origine, dal loro genere o dal loro orientamento sessuale», si legge ancora nella dichiarazione, nella quale si dice che la Chiesa dovrebbe seguire lo stesso percorso.

Il Papa ha tenuto un discorso all'università in occasione del suo 600mo anniversario. In esso ha detto: «La donna è accoglienza feconda, cura, devozione viva». E quindi, a suo avviso, è brutto quando una donna vuole farsi uomo perché «una donna è una donna e questo è importante».

«Anche gli uomini possono prendersi cura della famiglia»

«L'UC Louvain non può che esprimere il suo disaccordo con questa posizione deterministica e riduttiva», ha concluso poi l'università.

Il rettore Françoise Smets ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che è un dato di fatto che anche gli uomini possono prendersi cura della famiglia. «Le donne dovrebbero essere in grado di assumersi responsabilità anche al di fuori della cura».

Papa Francesco rimarrà in Belgio fino a oggi, domenica. Migliaia di persone lo hanno acclamato a Louvain-La-Neuve, come il giorno prima a Lovanio, nelle Fiandre. La sua visita, durata diversi giorni, si concluderà con una messa in uno stadio, dove sono attesi quasi 40.000 fedeli.

sda/tcar