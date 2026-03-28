Anche le ferrovie di montagna vittime di turisti irrispettosi e aggressivi: «Inimmaginabile»

Le Ferrovie della Jungfrau chiedono ai loro passeggeri sugli schermi di essere rispettosi. Archivbild: Keystone

Il personale delle ferrovie di montagna è sempre più spesso vittima di abusi verbali, minacce e comportamenti irrispettosi. Il sindacato e l'industria chiedono misure concrete.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il comportamento aggressivo dei passeggeri nei confronti del personale di trasporto è in aumento e ora riguarda anche le ferrovie di montagna.

Secondo i rappresentanti del settore, le ragioni sono da ricercare nei toni più aspri dopo la pandemia e nei conflitti dovuti alle diverse aspettative del turismo.

La minaccia di riprese video stanno ora aggravando la situazione. Mostra di più

Quello che prima era un problema soprattutto sui treni, ora si sta estendendo alle ferrovie di montagna.

«La nostra gente viene spinta e insultata sui mezzi di trasporto per il tempo libero: è quasi inimmaginabile», dice a SRF Matthias Hartwich, presidente del sindacato dei lavoratori dei trasporti (SEV).

Anche Lukas Mathyer, caposquadra degli assistenti ferroviari delle Ferrovie della Jungfrau, conosce questa tendenza. «I toni si fanno più aspri, soprattutto dopo la pandemia, il rispetto è diminuito», ha dichiarato nel rapporto. Soprattutto nelle regioni turistiche, molte culture si scontrano e i conflitti sono quasi inevitabili.

Spesso basta una piccola cosa per far precipitare la situazione. «I clienti di solito hanno la sensazione di essere nel giusto, ma poi la situazione si complica», afferma Mathyer.

Passeggeri con la videocamera in mano

Ora c'è un'ulteriore pressione: I passeggeri minacciano sempre più spesso di filmare il personale e di pubblicare i filmati online. Mathyer descrive questo sviluppo come «spiacevole» e una «violazione dei nostri diritti personali».

Le Ferrovie della Jungfrau rispondono attraverso messaggi sugli schermi, invitando gli ospiti a mantenere il rispetto e ad astenersi dal filmare.

Finora non si sono verificati episodi di violenza fisica presso le Ferrovie della Jungfrau, ma anche gli attacchi verbali lasciano il segno. «Ho dovuto imparare a gestirli», racconta l'assistente ferroviario a SRF. «Le persone non insultano me personalmente, ma il mio ruolo».

Tavola rotonda con le autorità

Da quest'inverno, l'azienda organizza anche corsi di formazione su come gestire le situazioni difficili. Il sindacato SEV chiede inoltre che gli addetti ai treni non viaggino mai da soli, nemmeno di giorno.

Prima dell'estate si terrà una tavola rotonda con l'industria e le autorità - l'Ufficio federale dei trasporti ha già dato il suo consenso.