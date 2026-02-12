  1. Clienti privati
Porta chiusa? Le foto del bar dopo il rogo a Crans-Montana sollevano altre domande

Andreas Fischer

12.2.2026

L'emittente francese «BFMTV» ha mostrato per la prima volta le foto dell'interno del bar Le Constallation dopo l'incendio che la notte di Capodanno a Crans-Montana ha causato la morte di 41 persone.

Andreas Fischer

12.02.2026, 10:16

12.02.2026, 18:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana che ha causato 41 vittime, nuove foto mostrano l'entità della distruzione del bar «Le Constellation».
  • Le immagini sollevano nuovi interrogativi sulla sicurezza.
  • Gli scatti mostrano che una porta di servizio era chiusa a chiave e un'uscita di emergenza era bloccata.
Mostra di più

Alcune foto del bar «Le Constellation» sono state scattate poche ore dopo lo spegnimento dell'incendio a Crans-Montana che ha causato la morte di 41 persone la notte di Capodanno.

L'emittente francese BFMTV ha mostrato per la prima volta gli scatti dell'interno del locale.

Alcune immagini risalgono al 2 gennaio e mostrano la distruzione nel seminterrato e, tra le altre cose, il soffitto completamente bruciato, le scale per il piano terra e una porta per l'uscita di emergenza. Questi dettagli sollevano dubbi sulla sicurezza.

Finora non ci sono state dichiarazioni di testimoni che indichino che l'uscita di emergenza sia stata utilizzata la notte dell'incidente. I gestori del bar sostengono che fosse accessibile.

Ma i video ripresi tre minuti prima dell'incendio mostrano la presenza di una sedia davanti alla porta. Nelle nuove foto, questa sedia è altrove. Se sia stata spostata dalle persone in fuga è oggetto di indagine.

La porta chiusa a chiave solleva interrogativi

Altre foto del 1° gennaio mostrano dettagli del piano terra. Queste includono immagini di una porta di servizio dietro la quale alcune persone sono rimaste chiuse dentro.

Le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato che il catenaccio della porta non era normalmente chiuso a chiave. I proprietari, Jacques e Jessica Moretti, sostengono di aver dato istruzioni in tal senso.

Le testimonianze. Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»

Le testimonianzeIl barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»

La notte dell'incidente la porta era però chiusa a chiave. Anche il motivo di questa situazione è oggetto di indagine.

Jacques Moretti e il suo «figlio adottivo» Jean Marc sostengono che a chiuderla sia stato uno chef di un altro ristorante, ma quest'ultimo nega l'accusa, come riportato da BFMTV.

L'incendio a Crans-Montana

Inferno di Crans-Montana. Durante l'interrogatorio, Jacques Moretti incontra la madre di due vittime

Inferno di Crans-MontanaDurante l'interrogatorio, Jacques Moretti incontra la madre di due vittime

Tragedia di Capodanno. Da Berna un contributo di solidarietà alle vittime del rogo di Crans-Montana

Tragedia di CapodannoDa Berna un contributo di solidarietà alle vittime del rogo di Crans-Montana

Lungo percorso di guarigione. Sono già nove le vittime di Crans-Montana accolte nelle cliniche Suva

Lungo percorso di guarigioneSono già nove le vittime di Crans-Montana accolte nelle cliniche Suva

