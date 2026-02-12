Tragedia di Crans-Montana: le foto dopo l'incendio Un giorno dopo il devastante incendio di Crans-Montana, questa foto è stata scattata nel bar Le Constallation. Immagine: BFMTV / Screenshot Foto scattata dalla cabina DJ nel seminterrato il 2 gennaio 2026 Immagine: .BFMTV / Screenshot Questa foto è stata scattata al piano terra. Sullo sfondo si vede la porta di servizio chiusa a chiave e poi rotta. Immagine: BFMTV / Screenshot Il catenaccio della porta rotta. Immagine: BFMTV / Screenshot Tragedia di Crans-Montana: le foto dopo l'incendio Un giorno dopo il devastante incendio di Crans-Montana, questa foto è stata scattata nel bar Le Constallation. Immagine: BFMTV / Screenshot Foto scattata dalla cabina DJ nel seminterrato il 2 gennaio 2026 Immagine: .BFMTV / Screenshot Questa foto è stata scattata al piano terra. Sullo sfondo si vede la porta di servizio chiusa a chiave e poi rotta. Immagine: BFMTV / Screenshot Il catenaccio della porta rotta. Immagine: BFMTV / Screenshot

L'emittente francese «BFMTV» ha mostrato per la prima volta le foto dell'interno del bar Le Constallation dopo l'incendio che la notte di Capodanno a Crans-Montana ha causato la morte di 41 persone.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana che ha causato 41 vittime, nuove foto mostrano l'entità della distruzione del bar «Le Constellation».

Le immagini sollevano nuovi interrogativi sulla sicurezza.

Gli scatti mostrano che una porta di servizio era chiusa a chiave e un'uscita di emergenza era bloccata. Mostra di più

Alcune foto del bar «Le Constellation» sono state scattate poche ore dopo lo spegnimento dell'incendio a Crans-Montana che ha causato la morte di 41 persone la notte di Capodanno.

L'emittente francese BFMTV ha mostrato per la prima volta gli scatti dell'interno del locale.

Alcune immagini risalgono al 2 gennaio e mostrano la distruzione nel seminterrato e, tra le altre cose, il soffitto completamente bruciato, le scale per il piano terra e una porta per l'uscita di emergenza. Questi dettagli sollevano dubbi sulla sicurezza.

Finora non ci sono state dichiarazioni di testimoni che indichino che l'uscita di emergenza sia stata utilizzata la notte dell'incidente. I gestori del bar sostengono che fosse accessibile.

Crans-Montana: les images du bar Le Constellation après l'incendie (document BFMTV) pic.twitter.com/Mfxykjin54 — BFM (@BFMTV) February 11, 2026

Ma i video ripresi tre minuti prima dell'incendio mostrano la presenza di una sedia davanti alla porta. Nelle nuove foto, questa sedia è altrove. Se sia stata spostata dalle persone in fuga è oggetto di indagine.

La porta chiusa a chiave solleva interrogativi

Altre foto del 1° gennaio mostrano dettagli del piano terra. Queste includono immagini di una porta di servizio dietro la quale alcune persone sono rimaste chiuse dentro.

Le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato che il catenaccio della porta non era normalmente chiuso a chiave. I proprietari, Jacques e Jessica Moretti, sostengono di aver dato istruzioni in tal senso.

La notte dell'incidente la porta era però chiusa a chiave. Anche il motivo di questa situazione è oggetto di indagine.

Jacques Moretti e il suo «figlio adottivo» Jean Marc sostengono che a chiuderla sia stato uno chef di un altro ristorante, ma quest'ultimo nega l'accusa, come riportato da BFMTV.