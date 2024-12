Una stella cadente è visibile nel cielo stellato sopra il lago di Kochel (Baviera) durante il flusso di meteore Geminidi. Le Geminidi sono il flusso meteorico più forte dell'anno. KEYSTONE

Con la stagione dell'Avvento è arrivata anche quella delle stelle cadenti: a partire dal 6 e fino al 16 dicembre si può infatti osservare l'annuale pioggia di meteore Geminidi, con il picco nella notte di venerdì 13 sul sabato 14 dicembre. Ma quest'anno lo spettacolo nel cielo sarà disturbato dalla luna piena.

Keystone-SDA SDA

Quando ci sono le Geminidi nel cielo notturno?

Le stelle cadenti raggiungono il picco nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, come ha dichiarato Marc Eichenberger, presidente della Società Astronomica Svizzera, all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Ma le Geminidi possono essere osservate nel cielo per tutto il periodo che va dal 6 al 16 dicembre.

Quante stelle cadenti si possono osservare?

Il numero massimo di stelle cadenti per ora è di circa 150, ma si tratta di un valore teorico, ha detto Eichenberger. La luce dei lampioni o di altre illuminazioni artificiali ostacola infatti la visibilità.

Inoltre, la luna piena del 15 dicembre limita ulteriormente il numero di Geminidi visibili. La luna sorge venerdì 13 dicembre all'inizio del crepuscolo e tramonta di nuovo verso sabato mattina, come ha scritto negli scorsi giorni il meteorologo Klaus Marquardt in un articolo sul blog del portale «Meteonews». Il cielo è quindi illuminato praticamente per tutta la notte.

Di conseguenza, saranno visibili solo le Geminidi molto luminose e il numero di stelle cadenti effettivamente osservabili si ridurrà enormemente. Secondo Eichenberger, nel cielo svizzero saranno visibili solo da cinque a dieci meteore all'ora.

Se la visibilità è buona, le stelle cadenti delle Geminidi possono essere osservate nel cielo dal 6 al 16 dicembre. Purtroppo quest'anno c'è anche la luna piena durante il picco delle stelle cadenti, che riduce la visibilità delle Geminidi. KEYSTONE

Il modo migliore per vedere le Geminidi

Le Geminidi si osservano meglio di notte e all'alba e sono visibili in tutto il mondo grazie a un massimo ampio quasi 24 ore.

Eichenberger consiglia di iniziare le osservazioni intorno alle 21.00 o alle 22.00 per vedere al meglio le stelle cadenti.

Per quanto riguarda la posizione, in montagna sarebbe il luogo più adatto perché ovviamente c'è meno luce. Ma anche un «punto buio dell'Altopiano Centrale» può essere adatto. Ma prima di cercare il posto giusto, assicuratevi di controllare le previsioni del tempo.

Suggerimenti per l'osservazione Trovate un posto al buio, preferibilmente lontano dalle luci della città e delle strade.

Per prepararsi alle temperature invernali, portate con voi un sacco a pelo e una coperta, come anche una borraccia di caffè o tè. Poi cercate un posto comodo dove posizionarvi.

Se possibile, sdraiatevi sulla schiena con i piedi rivolti a sud e lo sguardo verso l'alto. Questo vi permetterà di vedere il più possibile il cielo notturno.

Per abituare gli occhi all'oscurità, è consigliabile lasciare lo smartphone in tasca per un po'.

Infine, prendetevi il tempo necessario: l'osservazione delle stelle cadenti richiede un po' di pazienza. Mostra di più

Da dove vengono le Geminidi?

Le Geminidi hanno origine da una nube di polvere che attraversa la Terra durante la sua orbita intorno al Sole ogni anno.

Probabilmente la nube proviene dal pianeta minore Phaethon, che potrebbe essersi rotto e aver lasciato dei detriti nella sua orbita. Questi entrano nell'atmosfera terrestre sottoforma di particelle di polvere e producono i fenomeni luminosi noti come stelle cadenti.

Si tratta di meteore luminose e veloci, solitamente di colore giallo.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

La pioggia di stelle cadenti raggiunge il suo picco ogni anno a metà dicembre ed è uno degli eventi celesti più belli.

Secondo la NASA, però, non è sempre stato così: le Geminidi sono apparse per la prima volta a metà del XVIII secolo e, con solo 10-20 meteore all'ora, non erano particolarmente degne di nota. Solo con il tempo si sono trasformate nello spettacolo che oggi vale la pena non perdersi.