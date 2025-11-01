Immagine illustrativa. archivio Keystone

La Repubblica delle Maldive ha iniziato da oggi ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l'unica nazione con una proibizione generazionale sul tabacco. Lo ha annunciato il ministero della sanità.

Keystone-SDA SDA

Un divieto generazionale simile proposto in Gran Bretagna è ancora in fase di elaborazione legislativa, mentre la Nuova Zelanda, il primo paese ad aver emanato una legge contro il fumo, l'ha abrogata nel novembre 2023, meno di un anno dopo la sua introduzione.

Nelle Maldive, l'iniziativa, avviata dal presidente Mohamed Muizzu all'inizio di quest'anno ed entrata in vigore oggi, «tutelerà la salute pubblica e promuoverà una generazione libera dal tabacco», ha indicato il ministero della sanità.

«In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal primo gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all'interno delle Maldive. Il divieto si applica a tutte le forme di tabacco e i rivenditori sono tenuti a verificare l'età prima della vendita».

La misura vale anche per i visitatori

La misura si applica anche ai visitatori della nazione dei 1191 minuscoli isolotti corallini sparsi per circa 800 chilometri, nota per il suo turismo di lusso. Il ministero ha precisato di mantenere anche un divieto totale sull'importazione, la vendita, la distribuzione, il possesso e l'uso di sigarette elettroniche e prodotti per svapare, applicabile a tutti gli individui, indipendentemente dall'età.

La vendita di prodotti del tabacco a un minorenne comporta una multa di 50'000 rufiyaa (circa 2640 franchi al cambio attuale), mentre l'uso di dispositivi per svapare una di 5000 rufiyaa.