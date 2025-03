Le navi da crociera sarebbero «il paradiso degli assassini», ecco perché

Un avvocato difensore tedesco afferma che gli omicidi sulle navi da crociera sono difficili da risolvere (immagine illustrativa). imago images/ZUMA Wire

Ogni anno, numerose persone scompaiono durante le crociere, a causa di incidenti, suicidi o possibili crimini. Risolvere questi casi è spesso difficile.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno, numerose persone scompaiono sulle navi da crociera, spesso a causa di incidenti, suicidi o sospetti crimini, e molti casi rimangono irrisolti.

L'avvocato difensore Alexander Stevens descrive le crociere come un «paradiso per gli assassini», dato che è particolarmente facile far sparire i corpi senza lasciare traccia in alto mare.

I parenti delle vittime chiedono indagini più rigorose, perché le responsabilità sono poco chiare dato che le barche battono bandiere straniere. Ciò spesso rende difficile la risoluzione dei casi. Mostra di più

Ogni anno, numerose persone scompaiono sulle navi da crociera di tutto il mondo. I motivi sono molteplici: incidenti, suicidi o addirittura omicidi. Spesso i corpi non vengono ritrovati, rimanendo in alto mare.

L'avvocato penalista di Monaco di Baviera Alexander Stevens descrive le crociere come «un paradiso per gli assassini», perché le possibilità di far sparire per sempre un corpo non sono mai così alte, in un'intervista a «Bild.de».

L'esperto spiega che le navi hanno un ampio raggio di rotazione, che rende più difficile la ricerca delle persone scomparse. I corpi vengono spesso distrutti dall'elica della nave o mangiati dalla fauna marina. Un vecchio studio mostra che solo sulle navi americane più di 12 morti all'anno sono considerate sospette.

I parenti delle vittime hanno fondato un'associazione per rafforzare i diritti delle famiglie e migliorare gli standard investigativi. La giurisdizione è spesso poco chiara, poiché molte navi battono bandiere straniere.

Numerosi gli incidenti sospetti

Un tragico incidente si è verificato all'inizio di marzo, quando la fidanzata della rockstar statunitense Taime Downe è morta durante una crociera da Miami ad Haiti. Dopo una discussione con il suo compagno, la 56enne è caduta dal balcone della sua cabina. La madre, Carnell Burch, è convinta che non si tratti di suicidio.

Nell'estate del 2005, George Smith è caduto in mare durante la luna di miele dopo una scenata di gelosia nella discoteca della nave. Gli esperti sospettano che l'alcol e la vita in spazi ristretti sulla nave possano portare a crisi acute.

Un altro esempio è la scomparsa di Rebecca Coriam, membro dell'equipaggio, al largo delle coste del Messico nel 2011. I suoi genitori fecero causa alla Disney Cruise Lines, ritenendo che la figlia fosse stata gettata in mare in seguito a un'aggressione sessuale, ma la polizia non ha trovato alcuna prova di un crimine.

La star di «Deutschland sucht den Superstar» Daniel Küblböck è stato dichiarato morto nel 2021 dopo essere scomparso durante una crociera da Amburgo a New York nel 2018.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.