Le persone di questi sei Paesi sono in media più ricche di quelle in Svizzera

In Svizzera, ogni adulto ha una ricchezza media di circa 561.000 franchi svizzeri. sda

La ricchezza delle famiglie a livello globale è aumentata notevolmente nel 2024. Sebbene la Svizzera sia in testa in termini di ricchezza media, la distribuzione è disomogenea.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo l'UBS Global Wealth Report 2024, la ricchezza globale delle famiglie è aumentata del 4,6%, soprattutto negli Stati Uniti.

La Svizzera rimane il Paese più ricco con una media di 687'166 dollari per adulto, ma mostra una distribuzione più diseguale con il 7° posto in termini di ricchezza media.

Con 1,1 milioni di milionari e un aumento della ricchezza anche nella classe media, la Svizzera è caratterizzata da un'elevata concentrazione di ricchezza e da una crescente permeabilità. Mostra di più

La ricchezza sul pianeta sta crescendo e anche rapidamente: secondo l'ultimo «UBS Global Wealth Report», la ricchezza globale delle famiglie è aumentata del 4,6% nel 2024.

Si tratta del secondo aumento consecutivo, dopo il calo registrato nel 2022. L'anno scorso si sono aggiunti 680'000 nuovi milionari in dollari, la maggior parte dei quali provenienti dagli Stati Uniti, dove i tassi di cambio stabili e il boom dei mercati finanziari hanno agito da motore della crescita.

Mentre l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa erano già in testa in termini di crescita della ricchezza nel 2023, gli Stati Uniti hanno preso chiaramente il comando nel 2024.

La forte performance dei mercati azionari statunitensi e la solidità del dollaro hanno garantito una crescita massiccia del patrimonio in Nord America.

Svizzera di nuovo in cima alla lista

La Svizzera è ricca, e questo è evidente anche nel confronto internazionale. Con una ricchezza media di 687'166 dollari americani (l'equivalente di circa 561'000 franchi), è ancora una volta in testa alla classifica globale. Secondo il rapporto, è seguito da Stati Uniti, Hong Kong e Lussemburgo.

Tuttavia, le apparenze sono un po' ingannevoli: più significativo per la popolazione generale è il cosiddetto patrimonio mediano, ossia il valore in cui esattamente la metà delle persone possiede di più e l'altra metà di meno.

E qui emerge un quadro diverso: con 182'248 dollari (circa 150'000 franchi), la Svizzera è solo al settimo posto.

I Paesi in testa in termini di ricchezza media

Il Lussemburgo, ad esempio, si colloca ben davanti alla Svizzera con una ricchezza mediana di 395'340 dollari, seguito da Australia, Belgio, Hong Kong, Danimarca e Nuova Zelanda. Queste cifre lo dimostrano: la ricchezza in Svizzera è sì grande, ma è anche distribuita in modo diseguale.

Mentre in molti Paesi sono soprattutto i più ricchi a beneficiare della ripresa economica, la Confederazione mostra un comportamento diverso: la ricchezza media è aumentata di ben l'8% lo scorso anno, come rileva UBS nel suo ultimo «Global Wealth Report». Dal 2020, l'aumento è stato addirittura del 14%.

«Ciò suggerisce che le classi medie della popolazione hanno registrato una crescita della ricchezza più forte rispetto alle classi superiori», analizza la grande banca, un raro segnale di permeabilità finanziaria in un contesto di ricchezza altrimenti altamente polarizzato.

La Svizzera rimane un Paese di milionari

Tuttavia, anche la fascia alta della scala della ricchezza rimane notevole: la Svizzera ospita attualmente 1,1 milioni di milionari, che corrispondono a circa il 15,7% della popolazione adulta, ossia un record mondiale. Solo pochi Paesi hanno una densità simile.

Anche la ricchezza privata lorda della Svizzera è strutturata in modo sorprendente: il 54% è costituito da attività non finanziarie come immobili o terreni, mentre poco più di due terzi provengono da attività finanziarie. Il tasso di indebitamento è del 22%, il terzo più alto al mondo dopo Finlandia e Norvegia.

E si prospetta un ulteriore trasferimento di ricchezza: secondo UBS, nei prossimi decenni in Svizzera potrebbero essere lasciati in eredità oltre 270 miliardi di dollari, uno sviluppo che probabilmente avrà un altro impatto massiccio sulla struttura patrimoniale.