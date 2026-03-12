Le strade di Dubai si riempiono di cani e gatti abbandonati dagli stranieri in fuga Le crescenti tensioni in Medio Oriente spingono molti stranieri a lasciare gli Emirati Arabi Uniti. Questa fuga improvvisa sta causando un'ondata di abbandoni di animali domestici. 10.03.2026

Le crescenti tensioni in Medio Oriente spingono molti stranieri a lasciare gli Emirati Arabi Uniti. Questa fuga improvvisa sta causando un'ondata di abbandoni di animali domestici.

Hai fretta? blue News riassume per te Le crescenti tensioni in Medio Oriente stanno causando un esodo di massa dei cittadini stranieri dagli Emirati Arabi Uniti.

Ma questo sta causando un problema collaterale, relativo agli animali domestici.

Dal momento che queste persone vogliono lasciare il Paese in fretta e furia, spesso abbandono i loro amici a quattro zampe per strada o nei parcheggi.

I proprietari non riescono a portare gli animali con loro perché i costi dei biglietti aerei sono spesso troppo alti e le procedure di espatrio richiedono molto tempo.

Le organizzazioni per la protezione degli animali denunciano una situazione ormai critica e chiedono aiuto. Mostra di più

Le crescenti tensioni in Medio Oriente stanno causando un esodo di massa dagli Emirati Arabi Uniti, dato che molti cittadini stranieri temono altri attacchi missilistici.

Ma tutto questo sta mostrando un volto davvero triste e crudele. Dal momento che queste persone decidono di lasciare il Paese in cui vivono in fretta e furia, spesso si dimenticano dei loro animali domestici.

E cosa succede? Che le strade e i parcheggi di Dubai si sono riempiti di cani e gatti abbandonati.

I proprietari non riescono infatti a portare con sé i propri amici a quattro zampe soprattutto perché i costi dei biglietti aerei per gli animali sono spesso troppo alti e le procedure di espatrio richiedono inoltre molto tempo. E quindi vengono lasciati al loro destino nel deserto.

Strutture di accoglienza completamente piene

Le organizzazioni per la protezione degli animali denunciano una situazione ormai critica, come riporta «Leggo», secondo cui i volontari di «K9 Friends» e «Animals and Us Fujairah» lavorano senza sosta.

Un portavoce di un'associazione locale ha detto: «Riceviamo chiamate ogni ora da persone che dicono di dover partire entro 24 ore e che non sanno cosa fare con il cane o il gatto. Molti vengono semplicemente lasciati fuori dai cancelli dei rifugi o legati ai pali della luce nelle aree residenziali».

Anche il gruppo «Bubbles Pet Rescue» conferma questa tendenza molto preoccupante: «Stiamo vedendo un numero di abbandoni mai visto prima. È una tragedia silenziosa che corre parallela a quella umana».

Un appello alla solidarietà internazionale

Le associazioni locali non riescono a gestire questa emergenza da sole. I rifugi chiedono quindi un aiuto immediato alla comunità internazionale in termini di sostegno finanziario per pagare cibo, eventuali cure mediche e i costi dei voli di salvataggio verso l'Europa o l'America.

Ma non solo: «Abbiamo anche bisogno di famiglie affidatarie disposte a prendersi cura di questi animali finché non troveremo una soluzione permanente all'estero».

I volontari cercano infatti di organizzare dei trasporti collettivi per gli animali abbandonati, ma la complessa burocrazia rallenta queste delicate operazioni di salvataggio. E la chiusura di diverse rotte aeree complica ulteriormente la situazione logistica.

Le associazioni ribadiscono l'estrema urgenza della situazione attuale: «Ogni giorno che passa è un rischio fatale per questi animali rimasti soli».