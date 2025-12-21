Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio

Stefano D'Orazio durante un esibizione nel 2016 KEYSTONE

Tiziana Giardoni ha avviato un'azione legale contro Francesca Michelon, chiedendo un risarcimento per i difficili rapporti tra la figlia e il defunto batterista dei Pooh.

Hai fretta? blue News riassume per te Tiziano Giardoni, compagna del batterista dei Pooh Stefano D'Orazio, ha intrapreso un'azione legale contro la figlia del defunto marito, morto nel 2020.

La vedova sostiene che Francesca Michelon fosse interessata solo a questioni economiche, causando sofferenza psicologica al padre.

La Michelon è stata riconosciuta come figlia solo un anno fa, grazie a un test del DNA.

Il testamento originale è stato annullato dopo gli esiti del test del DNA, e ora alla figlia spetta metà dell'eredità.

La Giardoni vorrebbe che alla figlia vada colo un terzo del patrimonio, chiedendo inoltre 100'000 euro per danni esistenziali nei confronti di D'Orazio.

La Michelon ha detto a più riprese che il suo obiettivo non è mai stato il denaro, ma la ricerca della verità e delle sue radici. Mostra di più

Come riporta «Oggi», Tiziana Giardoni, compagna dello scomparso Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh, ha intrapreso un'azione legale contro Francesca Michelon, figlia del musicista, chiedendo 100 mila euro per danni esistenziali.

Quest'ultima è stata riconosciuta come figlia solo un anno fa, grazie a un test del DNA, dopo la morte di D’Orazio. La Giardoni sostiene che Francesca fosse interessata solo a questioni economiche, causando sofferenza psicologica al compagno.

La figlia, nata da una relazione tra Stefano e Oriana Bolletta, ha espresso il suo sconcerto per la causa, definendola incomprensibile. Ha dichiarato al «Corriere della Sera» di aver sempre cercato di far riconoscere il suo diritto di figlia e di non aver mai cambiato la sua versione dei fatti.

A più riprese ha spiegato che la sua battaglia legale è iniziata nel 2014 e che i tempi della giustizia sono stati molto lunghi.

La contesa ereditaria e la ricerca della verità

La questione dell'eredità è un altro punto di contesa. Dopo il riconoscimento della paternità, il testamento dell'ex membro dei Pooh è stato annullato e l'eredità è stata divisa tra la Giardoni e la figlia.

Francesca avrebbe dovuto ricevere anche un risarcimento di 60 mila euro per danni esistenziali, ma non ha ancora ottenuto questi fondi. Tiziana Giardoni, vedova di D'Orazio, ha chiesto che alla figlia venga riconosciuta solo la quota di legittima, pari a un terzo del patrimonio.

La decisione finale spetta ora ai giudici dell'appello. Francesca ha sottolineato che il suo obiettivo non è mai stato il denaro, ma la ricerca della verità e delle sue radici.