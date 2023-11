Le tracce dell'assassino di Kennedy portarono l'FBI nei Grigioni

Il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy con la moglie Jaqueline. Keystone

Il 22 novembre del 1963, 60 anni fa, l'allora presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy fu ucciso a Dallas. L'autore dell'attentato era un ex marine statunitense. Tre anni prima, l'FBI aveva cercato tracce dell'uomo nei Grigioni.

La giornata avrebbe dovuto portargli nuovi voti, ma alla fine gli costò la vita: il 22 novembre del 1963 il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy visitò con sua moglie Jaqueline la città di Dallas, in Texas, per aumentare la sua popolarità nello Stato in vista delle elezioni presidenziali del 1964.

Mentre attraversava Dallas a bordo di un'auto scoperta, vennero improvvisamente sparati dei colpi di arma da fuoco. Alle 12:30 esatte Kennedy venne colpito e ferito a morte. Quella stessa sera, Lee Harvey Oswald venne arrestato e accusato dell'assassinio.

Due giorni dopo, anche lui fu ucciso a colpi d'arma da fuoco da Jack Ruby nei sotterranei della centrale della polizia di Dallas, mentre stava per essere trasferito in auto alla prigione della contea.

Oswald l'unico a sparare? I dubbi rimangono

Da allora, ci sono state numerose teorie cospirative sulla sua colpevolezza nell'attentato. Agli inquirenti Oswald, nelle 48 ore successive all'assassinio di JFK, si è sempre dichiarato innocente. La Commissione Warren, costituita apposta per indagare sull'omicidio del presidente, concluse che ci fu un solo sparatore e che era Lee Harvey Oswald.

Tale risultato, frutto di 10 mesi di indagini, e reso pubblico nel 1964, è controverso e messo in causa da molte contestazioni.

Quindici anni dopo, nel 1979, ad esempio, la Commissione scelta della Camera dei Deputati sui casi di assassinio ha concluso che, sebbene Oswald fosse il probabile esecutore materiale, l'assassinio di Kennedy potrebbe essere stato frutto di un complotto interno o internazionale.

Non gli fu però possibile identificare persone o organizzazioni che avrebbero potuto essere coinvolte.

Oswald è mai stato in Svizzera?

Sia come sia, tre anni prima degli spari fatali, l'FBI aveva già indagato su Lee Harvey Oswald, e lo aveva fatto in Svizzera.

Dopo che l'uomo si dimise dalla Marina degli Stati Uniti e dichiarò di voler rinunciare alla sua nazionalità statunitense, la polizia federale degli Stati Uniti contattò le autorità elvetiche. Il motivo? L'FBI aveva saputo dalla madre di Oswald che suo figlio voleva studiare nel nostro Paese.

La donna aveva ricevuto una lettera dalla scuola grigionese che confermava l'ammissione del figlio. Nel 1960, su richiesta dell'FBI, la polizia svizzera indagò se Lee Harvey Oswald avesse frequentato corsi presso l'Istituto privato Albert Schweitzer di Churwalden, nei Grigioni.

Se così non fosse stato, la polizia avrebbe dovuto indagare se un'altra persona si fosse spacciata per Lee Harvey Oswald.

Alla fine, un funzionario dell'FBI a Parigi inviò una nota al direttore dell'agenzia governativa USA. Citò la Polizia svizzera che affermava che Oswald non si era mai presentato all'istituto. E, a suo avviso, era anche improbabile che sia stato registrato con un nome diverso. Infine, non era mai stata vista una persona simile a quella ricercata.

Anche se Oswald pagò apparentemente la quota di iscrizione di 25 dollari già nel giugno 1959, pare non si presentò mai all'istituto.