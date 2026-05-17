Scisma con la Santa SedeI Lefebvriani confermano le ordinazioni, nonostante l'alt del Vaticano
SDA
17.5.2026 - 17:59
«La cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità sacerdotale San Pio X si terrà come previsto il primo luglio 2026, nel prato di Écône (in territorio del comune vallesano di Riddes)».
Keystone-SDA
17.05.2026, 17:59
17.05.2026, 18:11
SDA
Lo comunicano i Lefebvriani nonostante il Vaticano abbia annunciato nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma con la conseguenza della scomunica.
La cerimonia, fanno sapere i tradizionalisti sul loro sito internet, avverrà «proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dall'arcivescovo Marcel Lefebvre».
«Questo evento storico riunirà quasi 15'000 fedeli, oltre a circa 1'300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo».