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Scisma con la Santa Sede I Lefebvriani confermano le ordinazioni, nonostante l'alt del Vaticano

SDA

17.5.2026 - 17:59

Ritratto di Marcel Lefebvre (1905-1991), arcivescovo francese e fondatore della Fraternità sacerdotale San Pio X, del 22 settembre 1976 a Écône.
Ritratto di Marcel Lefebvre (1905-1991), arcivescovo francese e fondatore della Fraternità sacerdotale San Pio X, del 22 settembre 1976 a Écône.
Keystone

«La cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità sacerdotale San Pio X si terrà come previsto il primo luglio 2026, nel prato di Écône (in territorio del comune vallesano di Riddes)».

Keystone-SDA

17.05.2026, 17:59

17.05.2026, 18:11

Lo comunicano i Lefebvriani nonostante il Vaticano abbia annunciato nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma con la conseguenza della scomunica.

La cerimonia, fanno sapere i tradizionalisti sul loro sito internet, avverrà «proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dall'arcivescovo Marcel Lefebvre».

«Questo evento storico riunirà quasi 15'000 fedeli, oltre a circa 1'300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo».

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