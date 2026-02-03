ItaliaRoberto Vannacci verso l'addio alla Lega, l'incontro con Salvini non ha risolto i nodi
SDA
3.2.2026 - 12:30
L'ufficialità ancora non c'è, ma nella Lega i dubbi sono pochi: Roberto Vannacci lascerà il partito. Lo indicano le agenzie italiane, sostenendo che la decisione dovrebbe venire formalizzata a breve.
L'incontro con il leader Matteo Salvini – che sarebbe avvenuto ieri, a seguito di contatti continui negli ultimi giorni – non avrebbe infatti sciolto i nodi all'origine delle tensioni tra il vice segretario ed europarlamentare e lo schieramento.
Il colloquio, assicurano dal Carroccio, non avrebbe comunque avuto toni tesi: «Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità, evidentemente Vannacci ha deciso che vuole uscire», dicono fonti del partito, citate da askanews.